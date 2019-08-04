لاستخراج تأشيرة شنجن.. تنويه جديد من السفارة الألمانية للحصول عليها / خدمات

أعلنت السفارة الألمانية في القاهرة عن إغلاق قسم التأشيرات والتوثيقات بالسفارة خلال يومي11 و12 أغسطس الجاري، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وقالت السفارة الألمانية في القاهرة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»: «متابعينا الأعزاء، تنويه هام.. يغلق قسم التأشيرات والتوثيقات أبوابه في الفترة من يوم 11 و12 أغسطس 2019 بمناسبة عيد الأضحى المبارك».



وأضافت: «وبالتالي سيتم تمديد وقت تجهيز تأشيرات شنغن. يرجى أخذ ذلك في الاعتبار عند تخطيط السفر».



ونوهت بأنه «يوصى بتقديم طلب للحصول على تأشيرة شنغن المطلوبة خلال هذا الوقت قبل 5 أسابيع على الأقل من الرحلة المخططة».