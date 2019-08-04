علاج البواسير بالليزر .. أسرار وتفاصيل العملية ونصائح للشفاء السريع

علاج البواسير بالليزر من أشهر الطرق الحديثة المتداولة لعلاج البواسير عند الرجال والنساء ولكن هناك الكثير من المعلومات التى لانعرفها عن علاج البواسير بالليزر أهمها الفرق بين الجراحة وعلاج البواسير بالليزر ، وأهم النصائح التى تساعد المريض على التعافي من عملية البواسير بالليزر.



تعد البواسير من أكثر المشكلات الصحية المؤرقة التى يتعرض لها الكثيرون وتصيب بعض النساء خلال فترة الحمل وتوجد عدة طرق لعلاجها أشهر الطرق الحديثة هى الليزر.



الفرق بين علاج البواسير بالليزر والجراحة



وفقا لما ذكره موقع medicalnewstoday يقوم الجراح بإجراء العملية في المستشفى حيث يتلقى المريض طرق مختلفة من التخدير من بينها التخدير الموضعي ويفتح الجراح فتحة الشرج ويقطع البواسير برفق. يمكنهم إجراء القطع باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات الجراحية ، مثل المقص الجراحي أو الليزر. لا يوجد فرق في شعور المريض بالراحة بين الجراحة والليزر الأمر يتوقف على جودة الأدوات المستخدمة ومهارة الطبيب.



بعد إزالة البواسير، يقوم الجراح بإغلاق الجروح، أو ترك الجروح مفتوحة، أو استخدام مزيج من الطريقتين حسب حالة المريض

عادة ما يكون سبب ترك الجرح مفتوحًا إما أنه من الصعب إغلاق الجرح بسبب مكانه أو لوجود حالات صحية أخرى.



كيف يتم علاج البواسير بالليزر



إذا كانت عملية استئصال البواسير ضرورية ، فإن الاستئصال المغلق الذي يتم إجراؤه باستخدام الليزر قد يخفف من الانتعاش مقارنة مع الختان المفتوح باستخدام الجراحة التقليدية.



ووفقا لما ذكره موقع " adlermicromed " عند ترك الجرح مفتوحًا بعد الجراحة لا يوجد فرق كبير في وقت الشفاء بين المشرط و الليزر، ومع ذلك ، توفر ليزر الفرصة لإغلاق الغشاء المخاطي مغلقة بعد إزالة أنسجة البواسير.وتقليل المتاعب التى تحدث بعد العملية.



لايحتاج تخدير موضعي فقط ، لذلك لا يضطر المرضى إلى الاستيقاظ من التخدير العام بعد العملية وعادة ما يكونون قادرين على مغادرة مركز الجراحة في حوالي ساعتين.



في إحدى الدراسات ، تلقى المرضى الذين يعانون من البواسير من الدرجة 2 والدرجة 3 علاجًا تم فيه إدخال ليزر في الأنسجة المصابة لإشعاعه من الداخل. خلال 28 يومًا من المراقبة بعد ذلك ، أبلغ المرضى عن مستوى ألم متوسط من 0.84 إلى 1.13 على مقياس ألم يترواح بين 0 إلى 10.



وأظهرت الأبحاث أن المرضى يعانون من ألم أقل بعد إجراء الليزر هذا مقارنة بأمراض البواسير التى يتم علاجها بالطرق العادية ولوحظ في إحدى الدراسات أنه تم علاج البواسير بالليزر لـ 60 مريض تطلب أربعة منهم فقط دخول المستشفى لوجود ألم شديد أو تورم.



نصائح بعد علاج البواسير بالليزر



و ذكر موقع medicalnewstoday أنه يمكن للمريض مساعدة نفسه فى الشفاء بسرعة بعد علاج البواسير بالليزر عن طريق القيام ببعض الأشياء البسيطة، أهمها: تناول نظام غذائي غني بالألياف وهي موجودة بكثرة فى الخضر والفاكهة الطبيعية الطازجة ، و الامتناع عن الجلوس لفترات طويلة ، وتناول كميات وفيرة من الماء، وتجنب الإجهاد أثناء تناول الطعام ، وتجنب رفع الأشياء ذات الأوزان الثقيلة.