الدوري المغربي.. الوداد يقترب من صفقة كركاش

نجح نادي الوداد البيضاوي في حسم صفقة جديدة لصفوفه، من نادي مولودية وجدة، لدعم صفوفه استعدادا للموسم الجديد.



وتوصلت إدارة الوداد لاتفاق رسمي مع نادي مولودية وجدة بشأن انتقال لاعب الأخير سفيان كركاش لصفوف النادي البيضاوي.



وكان الناديان اختلفا على استفادة وجدة من نسبة مئوية مهمة مقابل انتقال كركاش مستقبلا لأي ناد آخر إذا ما غادر الوداد.



وكان كركاش مثار اهتمام العديد من فرق الدوري المغربي أهمها الجيش والرجاء، إلا أن رغبة اللاعب ووالده عزيز كركاش مدربه السابق داخل وجدة كانت حاسمة في تحديد مصيره ووجهته ليستقر عند الوداد البيضاوي.



وكانت إدارة الوداد وضعت عينها على سفيان كركاش وفضلته على كثير من الأسماء المرشحة في مركزه، لتعويض اعتزال قائد الفريق إبراهيم النقاش بالموسم المقبل بعدما تقدم الأخير في السن.