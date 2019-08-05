حركة الشرطة 2019.. تفاصيل التغييرات الداخلية في محافظات البحيرة والمنوفية والقليوبية

حركة الشرطة 2019

-حركة تنقلات ضباط الشرطة بالبحيرة

-إعلان حركة تنقلات ضباط الشرطة بـ مديرية أمن المنوفية

-تعرف على حركة تنقلات الشرطة في القليوبية



صدق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على حركة الشرطة 2019 العامة والترقيات السنوية لضباط الشرطة عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة.



وشهدت حركة الشرطة 2019 تغييرات شملت عددا من مساعدي وزير الداخلية، ومديري الأمن، ومديري المصالح والإدارات العامة، ونواب مديري الأمن، ونواب مديري الإدارات والمصالح.



وفى حركة الشرطة 2019 اعتمد اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة حركة التنقلات الداخلية للقيادات وضباط الشرطة بمراكز وأقسام الشرطة وفروع البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة.



شملت حركة الشرطة 2019 تعيين العقيد محمد سمير، رئيسًا لقسم مباحث الأموال العامة بالمديرية،العقيد محمد حمودة، رئيسا لإدارة تنفيذ الأحكام،العقيد حازم خيري عباده،وكيل فرع البحث الجنائي بالنوبارية، المقدم محمد حنفي خالد، مفتش للمباحث بـ " إيتاي البارود -شبراخيت -الرحمانية"،العقيد عبد القوي عمرو، رئيسًا للفرع البحث الجنائي بكفر الدوار،العقيد هاني صبحي، مفتش المباحث بحوش عيسي



وشملت حركة الشرطة 2019 ايضا تعيين العقيد إيهاب المساع، رئيسًا فرع البحث الجنائي بـ " كوم حمادة - بدر "، العقيد حسن قاسم، مفتشًا للمباحث بدمنهور، العقيد حازم الشيخ، رئيس فرع بحث النوبارية، المقدم محمد أبو غزالة، مفتش المباحث ببدر، المقدم حسام أبو وافية، قسم الادلة الجنائية بالمديرية، المقدم حسام البدري، رئيسًا مباحث قسم الآداب، المقدم حسام عبده، رئيسًا لقسم المخدرات.



وضمت حركة الشرطة 2019 تعيين المقدم ماجد الحبشي، رئيسًا للمباحث بقسم شرطة بندر دمنهور، الرائد أحمد الشرقاوي،رئيسًا لمركز شرطة دمنهور،الرائد أحمد حمدي، رئيسًا للمباحث بقسم شرطة كفر الدوار، الرائد محمود قاسي، رئيسًا للمباحث بمركز شرطة كفر الدوار، الرائد محمود الشرقاوي، رئيسًا لمباحث شرطة رشيد " تجديد" ، الرائد إسلام السعدني،رئيسًا للمباحث لمركز شرطة إيتاي البارود" تجديد"،الرائد مصطفي أبو الريش، رئيسًا للمباحث بمركز شرطة شبراخيت، الرائد حامد الأشلم، رئيسًا للمباحث بمركز شرطة الرحمانية



وفى حركة الشرطة 2019 تم نقل الرائد كريم الخولي، رئيسًا للمباحث بمركز شرطة المحمودية،الرائد عمر عرفات، رئيسًا للمباحث بمركز شرطة كوم حمادة، الرائد محمد معوض زايد، رئيسًا للمباحث بمركز شرطة بدر،الرائد محمد الديب رئيسًا للمباحث بمركز شرطة الدلنجات، الرائد محمد عطية،رئيسًا للمباحث بمركز شرطة حوش عيسي، المقدم احمد سمير، رئيسًا للمباحث بمركز شرطة أبو المطامير،الرائد محمود يونس، رئيسًا للمباحث بمركز شرطة النوبارية، الرائد محمد رسلان، رئيسًا للمباحث بمركز شرطة وادي النطرون، الرائد أحمد المسيري، رئيسًا للمباحث بمركز شرطة إدكو.



فيما شهدت حركة الشرطة 2019 بمديرية أمن المنوفية حركة تنقلات الشرطة 2019 ومفتشي المباحث بين دوائر الأقسام والمراكز المختلفة تحت إشراف اللواء محمد ناجي مدير الأمن.



وشملت حركة الشرطة 2019 تعيين الرائد هيثم النطاط رئيسا لمركز الباجور خلفا للرائد أحمد غباشي وتجديد الثقة للرائد خالد مكاوى رئيسا لمباحث مركز منوف، والرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم، الرائد أحمد شمس رئيس مباحث مركز شبين الكوم، الرائد محمد حجاج رئيس مباحث مركز بركة السبع، الرائد أحمد خلف رئيس مباحث السادات، الرائد أحمد واصل رئيس مباحث قسم سرس الليان.



والرائد مصطفى حسانين رئيس مباحث قسم منوف، كما تم تجديد الثقة فى كل من النقباء محمد خليل معاون أول مباحث مركز منوف، محمود رمضان، عبد الرحمن محمد معاونين لمباحث مركز منوف.



وشملت حركة الشرطة 2019 ايضا العقيد محمد شوقى كوينة رئيسا لمباحث الأموال العامة بالمنوفية، والرائد محمد عبد الصمد رئيسا لمباحث مركز قويسنا.







كما اعتمد اللواء طارق عجيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، حركة الشرطة 2019 للتنقلات الداخلية لضباط المديرية.



وتضمنت حركة الشرطة 2019 اللواء محمد جندية مدير التدريب، والعميد فادي صبحي مدير المستشفيات، والعميد إبراهيم حسان رئيس ترحيلات الخانكة، والعقيد محمد أبوبكر مدير تأمين العبور، والعقيد محمد الشريف رئيس تصاريح العمل.



ونقل العميد خالد محمدي من مدير مباحث التموين إلى مفتش فرق بنها، والعميد وائل نبيل رئيس قسم مكافحة المخدرات، والمقدم محمد فتحي الأموال العامة، والعقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا، والمقدم أيمن عادل رئيس مباحث الآداب، والرائد أحمد الشامي مباحث الطرق والمنافذ، والعميد حسني نصار قسم المعلومات، والمقدم مروان الحسيني وكيل تنفيذ الأحكام، والعقيد حازم سعد الترحيلات، والمقدم أحمد عبدالعليم مدير مباحث التموين، الرائد أحمد عماد الدين رئيس قسم التحريات.



ونقل المقدم أحمد سامي أنور رئيس وحدة المساعدات الفنية، الرائد انس خليل رئيس قسم البحوث، والنقيب محمد حسام جاد مباحث الطرق والمنافذ، والنقيب أحمد الشريف مباحث سجن الخانكة، والنقيب محمد صفى مباحث المرور، والنقيب مايكل وهيب مباحث الطرق والمنافذ، والنقيب عمر رجب معاون مباحث مركز طوخ.



كما تم نقل الرائد محمد غلاب رئيس مباحث قسم أول بنها، والرائد طه حسين رئيس مباحث قسم ثان بنها، والنقيب حسام سند معاون مباحث بمركز القناطر الخيرية، النقيب محمد خالد عبدالعاطي معاون قسم قليوب، والرائد ايمن سليمان رئيس مباحث مركز شبين القناطر، الرائد إسلام مسعد رئيس مباحث مركز قليوب، الرائد يوسف الشامي رئيس مباحث قسم العبور، والمقدم محمد عشماوي، رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، والرائد محمد شديد رئيس مباحث قسم الخصوص، والمقدم أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث مركز الخانكة.



كما جرى البقاء على العقيد عبدالعظيم محمد رئيس مباحث المرور، المقدم إسماعيل خطاب رئيسا لمباحث مركز كفر شكر، والمقدم أحمد عصر رئيسًا لمباحث قسم أول شبرا الخيمة، والمقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، والمقدم أحمد سامى عفيفي رئيسًا لمباحث مركز طوخ، والمقدم محمود عقل رئيسا لمباحث قسم قليوب، والمقدم محمد السعيد رئيسًا لمباحث قها، والمقدم أحمد كمال رئيسا لمباحث مركز بنها.



وتم الإبقاء على العميد فوزى عبدربه مأمور مركز طوخ، والعميد هيثم حجاج مأمور مركز قليوب، والعقيد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر، والعميد صموئيل عطاالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، والعقيد إسماعيل عبدالله مأمور قسم أول شبرا الخيمة، والعميد شريف الهامي مأمور مركز الخانكة، والعميد حاتم صالح مرزوق مأمور قسم أول بنها، والعميد حاتم السيد مأمور العبور، العميد إبراهيم سعد مأمور القناطر الخيرية، العقيد عبدالمنعم عبداللاه مأمور قسم الخانكة، العقيد سيد محمد مأمور قسم قها، والعميد أحمد صلاح الدين مأمور مركز شبين القناطر، العميد محمد سعيد مأمور مركز بنها.



وضمت حركة الشرطة 2019 العقيد ياسر رسلان مدير النجدة، والعقيد محمد جابر مدير المرافق، والعقيد محمد حامد مدير الطرق، والعقيد محمد عبدالعاطي، نائب قسم الخانكة، والمقدم تامر موسى نائب مأمور الخصوص، المقدم محمد السيد غيث نائب مأمور العبور، الرائد عبدالفتاح جودة نائب مأمور قسن ثان شبرا، الرائد عبدالحليم حسني نائب مأمور أول بنها، الرائد عبدالرحمن عبدالحكيم نائب مأمور القناطر، والرائد أحمد العربي نائب مأمور قسم قليوب.