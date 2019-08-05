ذعر في وسط القاهرة .. حريق هائل بمحيط معهد الأورام في قصر العيني

شب، منذ قليل، حريق هائل خارج معهد الأورام بشارع قصر العينى وسط القاهرة، نتيجة تصادم سيارة تسير عكس الاتجاه بمجموعة من السيارات، حيث تسببت تصاعد أعمدة الدخان فى إحداث حالة من الفزع لدى العاملين والمرضى بالمعهد.



فيما انتقل رجال الحماية المدنية بإشراف اللواء هانى جرجس مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة إلى مكان البلاغ.



تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق هائل داخل معهد الأورام بشارع قصر العينى بكورنيش النيل .



على الفور تم الدفع ب١٠ سيارات إطفاء بقيادة اللواء اسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة وجار محاصرة كرات اللهب.