هشام طلعت مصطفى يتبرع بـ 10 ملايين جنيه لـ معهد الاورام

أعلن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، تبرعه بمبلغ 10 ملايين جنيه، لأعمال ترميم معهد الأورام، بعد حادث تفجير معهد الأورام الذي وقع الأحد الماضي.



وقدم هشام طلعت مصطفى، في مداخلة هاتفية له مع الإعلامية «إيمان الحصري» في برنامج «مساء دي إم سي»، تعازيه في شهداء حادث انفجار معهد الاورام بالمنيل، واصفا الحادث الإرهابي بالمرير الذي يرفضه الجميع لكونه تصرف همجي.



وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجارًا مدويًا، مساء الأحد، نتج عن اصطدام سيارة تحمل متفجرات بعدة سيارات أخرى، في شارع كورنيش النيل أمام المعهد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، بحسب مصدر أمني.



وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات، إلى وقوف حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة؛ استعدادًا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.

