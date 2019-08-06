أطعمة تسبب غازات للرضيع يحصل عليها من الأم

أطعمة تسبب غازات للرضيع، هناك بعض الأطعمة التي تتناولها أغلب الامهات ولا تعلم انها تؤثر علي الرضيع و تتسبب في الغازات والامساك لدى الرضيع.



وتعتبر مشكلة الغازات عند الرضع من أكثر المشكلات التي تؤرق الأمهات، ويبحثن باستمرار عن حلول لتخليص الرضيع من الغازات، إليك بعض النصائح للحد من مشكلة الغازات عند الرضع وفقًا لموقع "parents".



أطعمة تسبب غازات للرضيع تجنبيها:

1-فاصوليا

2-بروكلي

3-الكرنب

4-قرنبيط

5-دقيق الشوفان

6-مشمش

7-الخوخ

8-برقوق

9-الحمضيات

10-الاسماك

11-المكسرات

12-منتجات الالبان



نصائح للأمهات لتجنب الغازات للرضيع:

1-ابتعدي عن الأطعمة التي تصيب طفلك بالغازات، مع بداية إدخال الأطعمة لطفلك.



2-احرصي على تكريع رضيعك في وسط وآخر كل رضعة.



3- داومي على عمل تمارين إخراج الغازات للرضيع. استشيري الطبيب إذا استمرت المشكلة في الازدياد مع الوقت، ليصف لرضيعك أحد الأدوية التي تساعد على التخلص من الغازات.



4-اتبعي نظامًا غذائيا متوازنا وصحيًا، إذا كنت ترضعين طفلك طبيعيًا.



دليل مفيد للأطعمة التي تسبب الغازات عند الأطفال هو التفكير في الأطعمة التي تسبب ذلك. على الرغم من كونه أصغر بكثير ، فإن طفلك يعالج الأطعمة بنفس الطريقة التي تقومين بها. لذا ، إذا كنت تعرفين أن تناول طعام معين يميل إلى إزعاجك لاحقًا ، راقبي نفس رد الفعل في طفلك الصغير.



