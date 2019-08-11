مصيف بلطيم .. إليك أفضل الشواطئ ذات الطبيعة الساحرة والخلابة.. صور

يحرص المسلمون في عيد الأضحى المبارك، على قضاء إجازة هذا العيد في مصيف بلطيم، وسط الطبيعة الخلابة والمتنزهات، ويعتبرها البعض متنفسًا طبيعيًا وهربًا من حرارة الجو، كما يعتبر مصيف بلطيم، واحدًا من أميز وأرقى المصايف في منطقة الدلتا، ويحرص المصطافين في كل عام على زيارته، وسنتعرف بالتفصيل من خلال هذا التقرير على أفضل شواطئ مصيف بلطيم.



موقع بلطيم

في كفر الشيخ، تقع مدينة بلطيم، بالتحديد على ساحل البحر المتوسط بطول 11 كم، ويحظى مصيف بلطيم بمكانة كبيرة لدى أغلب مواطني المحافظة والمحافظات المجاورة، ويقصدونه لقضاء الإجازات وأسعد الأوقات مستمتعين بطبيعته الساحرة والخلابة، وهوائه النقي، ويُطلق عليه مصيف الأسر والعائلات.



أسعار مصيف بلطيم

وتسمح إدارة مصيف بلطيم للمواطنين بدخول هذه الشواطئ مجانًا دخول الحصول على أي رسوم لقضاء أسعد الأوقات، والتنزه والاستمتاع بالطبيعة الخلابة للرمال الساحرة، ومياه البحر، وهذه الشواطئ مزودة بخدمات حمامات عامة وأدشاش للاستحمام بالمياه النقية بكافة الشواطئ، وكراسٍ وشماس يتم تأجيرها لخدمة رواد المصيف بأسعار بسيطة.



ويتمتع مصيف بلطيم بمجموعة من الشواطئ ذات الطبيعة الساحرة والخلابة المتميزة، ويضم شواطئ النرجس والزهراء والسلام والأمل والفيروز.



شاطئ الفيروز مصيف بلطيم



نجد أن شاطئ الفيروز يمتاز بالهدوء التام والراحة والسكينة مقارنة بمختلف شواطئ المصيف ويكون معظم رواده أصحاب الفيلات والمقيمين في المصيف لفترات طويلة تتعدى شهرًا، بينما نجد أن شاطئ الفنار يكون شاطئ اليوم الواحد للذين يقضون يومًا أو اثنين على الأكثر.



شاطئ النرجس مصيف بلطيم



أما شواطئ النرجس يُعد من أكثر الشواطئ التي يقصدها معظم المصطافين والزائرين للمصيف، حيث يوجد بها كافة الخدمات التي يريدها رواد المصيف، ويجد فيها الكثيرون فيه أيضًا الراحة، حيث لعب الأطفال على الشواطئ الرملية وتنظيم المسابقات الترفيهية.



شاطئ السلام مصيف بلطيم



ويفضل أيضًا الزائرين وخاصة من الشباب وطلاب الجامعة والمعسكرات شاطئ السلام الذي يمتاز بتوافر كافة الخدمات ويلبي احتياجات المصطافين، وقد شهد تطويرًا ملحوظًا من قبل إدارة المصيف خلال الفترة الماضية.



شاطئ الزهراء والأمل مصيف بلطيم



ويفضل الكثير من الأسر والعائلات خلال زيارتهم لمصيف بلطيم شاطئ الزهراء وكذلك شاطئ السلام لقضاء أوقاتهم السعيدة لما يميز هذين الشاطئين اللذين يحظيان بكافة الخدمات ويلبي احتياجات المصطافين.



وقال محمود الخطيب، مدير العلاقات العامة والإعلام بمصيف بلطيم، لـ"صدى البلد"، إن هناك تنسيقًا مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وإقليم شرق الدلتا الثقافي بإقامة قافلة ثقافية تتضمن حفلات غنائية لفرق الموسيقى العربية وأمسيات ثقافية وشعرية بحضور كوكبة من الأدباء والشعراء والمفكرين والمثقفين وسوف تستمر حتى منتصف أغسطس الجاري.



محافظ كفر الشيخ



ومن جانبه، وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، بتوفير سبل الراحة للمصطافين خاصة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك والاستعداد بخطة الإنقاذ ومراقبة حالة البحر أولًا بأول بمصيف بلطيم حفاظًا على رواد المصيف واستعداد نقاط الإسعاف المنتشرة بنطاق مصيف بلطيم، وكذلك توفير الخدمات الأساسية والمرافق بالمصيف خلال فترة العيد.



كما شدد محافظ كفر الشيخ، على الاهتمام بتوافر وسائل السلامة للمصطافين والاهتمام بالنظافة العامة بالشواطئ والتأكيد على توافر السلع التموينية ومراقبة مخابز المدينة وتنفيذ حملات مكبرة للنظافة صباحا ومساء، وانتشار فرق الإنقاذ المدربة، بالإضافة إلى انتشار أفراد الشرطة على الشاطئ لمنع أية مضايقات تحدث للمصطافين في أوقات الزحام الشديد.