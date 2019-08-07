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المفوضية الأفريقية وأمريكا ترحبان بتوقيع الوثيقة الدستورية في السودان

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 12:07 ص
رئيس مفوضية الاتحاد
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي
أ ش أ
رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، بتوقيع المجلس الدستوري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان على الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية.

وقال فكي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا" اليوم الثلاثاء - "إن هذا التطور يضع الأسس لعملية انتقال ديمقراطي بقيادة مدنية وهو إنجاز مهم بالنسبة لرغبة أفريقيا في حل مشكلاتها".

وحثّ فكي جميع الشركاء على مضاعفة جهودهم لتزويد السودان وسلطاته الانتقالية بالدعم اللازم خلال هذه المرحلة الرئيسية من تاريخ البلاد.

كما أكد مجددًا التزام الاتحاد الأفريقي المستمر بدعم الشعب والسلطات في السودان في سعيهم لتحقيق السلام والمصالحة والازدهار.
وفي السياق ذاته، رحبت الولايات المتحدة بالتوقيع على الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية

وقال مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - إن "الأحزاب السودانية حققت تقدمًا ملحوظًا نحو إصدار إعلان دستوري".

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