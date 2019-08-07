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اقتصاد

جمارك الإسكندرية تفرج عن سيارات بـ٣,٦ مليار جنيه فى يوليو

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 12:07 م
سيارات
سيارات
محمد يحيى
أكد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أن إجمالى قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال يوليو الماضى، وهو الشهر السابع لتطبيق «زيرو جمارك» على السيارات ذات المنشأ الأوروبى، بلغ نحو ٣ مليارات و٦٠٤ ملايين جنيه، تم تحصيل مليار و٧٣ مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.

جاء ذلك فى تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تضَّمن الإشارة إلى الإفراج عن ٧ آلاف و٥٥٢ سيارة ملاكى بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها مليارًا و٩٠٧ ملايين جنيه خلال يوليو الماضى، وتم تحصيل ٥٧٦ مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.

قال رئيس مصلحة الجمارك، إن جزءًا كبيرًا من سيارات الملاكى استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير، وتم إعفاؤها من سداد أكثر من ٨٠٧ ملايين جنيه.

أشار إلى إفراج الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن ١٢٥٠ سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار زراعى بقيمة ٧٨٤ مليون جنيه خلال يوليو الماضى، وتم تحصيل ١٥٠ مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفاؤها من سداد نحو ٥٤ مليون جنيه.

أضاف أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية أفرجت عن ٨٣٣ رسالة قطع غيار سيارات خلال يوليو الماضى بقيمة ٩١١ مليون جنيه، وتم تحصيل ١١١ مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفاؤها من سداد نحو ٢١ مليون جنيه.

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