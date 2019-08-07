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وكيل الأزهر يكرم أوائل الشعبة الإسلامية.. غدا

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 01:31 م
الشيخ صالح عباس وكيل
الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر
محمد شحتة
ينظم الأزهر الشريف احتفالًا لتكريم أوائل معهد شعبةالعلوم الإسلامية ولقاءً تعريفيًا بالمعهد لطلاب وأولياء أمور الشهادة الإعدادية الأزهرية التابعين لمنطقة القاهرة.

يحضر الحفل، الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، ولفيف من قيادات الأزهر الشريف، غدا الخميس، في تمام الساعة العاشرة ونصف، بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

يأتي ذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على تكريم أبنائه المتفوقين تقديرًا لهم، وتحفيزًا لهم على التفوق، وحث الطلاب على الاجتهاد وبذل المزيد من الجهد.

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