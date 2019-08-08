وداعا لـ الأجهزة الطبية.. تقنية جديدة لمعرفة ضغط الدم عبر صور السيلفي

قد لا تضطر في المستقبل القريب، إلى زيارة طبيبك أو الذهاب إلى الصيدلية من أجل قياس ضغط دمك، حيث اكتشف الباحثون طريقة جديدة لقياسه بدقة باستخدام كاميرا هاتفك.





ووفقًا لموقع "إنجادجيت" التقني، قد يكون مقطع فيديو شخصي هو كل ما تحتاجه لمعرفة ضغط دمك، حسب دراسة أجراها باحثون في كندا والصين، حيث طوّر عالم النفس التنموي بجامعة تورنتو، كانج لي، وباحثه بول تشنج تقنية تسمى التصوير البصري عبر الجلد (TOI).





وأوضحت الدراسة أنه يمكن لأجهزة الاستشعار البصرية على الهواتف الذكية التقاط الضوء الأحمر المنعكس من الهيموجلوبين الموجود تحت الجلد، والذي يسمح لتقنية TOI بتصور وقياس التغيرات في تدفق الدم.





واستخدم الباحثون هذه التقنية لتحليل مقاطع الفيديو الشخصية لمدة دقيقتين لـ 1،328 من البالغين الذين تم التقاطهم بكاميرا هاتف "آيفون"، وبالمقارنة مع الطرق القياسية لتحديد ضغط الدم، تمكنوا من قياس ثلاثة أنواع من ضغط الدم بدقة حوالي 95 في المئة.



