ما يفعله الحاج "يوم التروية" قبل صعود عرفة

قالت دار الإفتاء المصرية، إن من كان متمتعًا أحرم بالحج من المكان الذي ينزل به ومن كان قارنًا أو مفردا فهو باق على إحرامه .
وأضافت الإفتاء، أنه يسن الصلاة في مسجد الحنيف لقول الرسول "صلي في مسجد الحنيف سبعون نبيا منهم موسى".
وتابعت: بعد طلوع شمس اليوم التاسع يتوجه إلي عرفات مع التكبير والتهليل والتلبية وعند الدخول يقل "اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت وعليك توكلت اللهم اجعل ذنبا مغفورا و حجي مبرورا وارحمني ولا تخيبني إنك على كل شيء قدير".
وأوضحت، أن الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم وقد قال الرسول: "الحج عرفة" وبعد صلاة الظهر والعصر جمع تقديم وقصر أكثر من الدعاء والاستغفار والتضرع إلي الله مع المحافظة على الطهارة الكاملة.
وأضافت الإفتاء، أنه يسن الصلاة في مسجد الحنيف لقول الرسول "صلي في مسجد الحنيف سبعون نبيا منهم موسى".
وتابعت: بعد طلوع شمس اليوم التاسع يتوجه إلي عرفات مع التكبير والتهليل والتلبية وعند الدخول يقل "اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت وعليك توكلت اللهم اجعل ذنبا مغفورا و حجي مبرورا وارحمني ولا تخيبني إنك على كل شيء قدير".
وأوضحت، أن الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم وقد قال الرسول: "الحج عرفة" وبعد صلاة الظهر والعصر جمع تقديم وقصر أكثر من الدعاء والاستغفار والتضرع إلي الله مع المحافظة على الطهارة الكاملة.