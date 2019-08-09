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انتهاء المقابلات الشخصية لـ1114 متقدما لمسابقة قيادات المحليات

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 12:08 م
وزارة التنمية المحلية
وزارة التنمية المحلية
ايمان البكش
أعلنت وزارة التنمية المحلية، إنتهاء لجنة اختيار القيادات المحلية من إجراء المقابلات الشخصية لـ 1114 متقدما لمسابقة القيادات رقم 2 لسنة 2019، والتي أعلنت عنها الوزارة مؤخرًا لشغل ٦٥ درجة من وظائف القيادات بالمحافظات من الدرجة الممتازة والعالية ومديرى العموم للعمل رؤساء مراكز ومدن وأحياء وسكرتيرى عموم محافظات وسكرتيرى عموم مساعدين.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم فحص الملفات للمتقدمين بالتنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية وتجميع الدرجات في الاختبارات التي أجريت للمتقدمين والدرجات التي حصلوا عليها في المقابلات الشخصية ، لاختيار العناصر المناسبة والقادرة على العطاء والتفاني في العمل خلال الفترة الحالية.

وأكدت الوزارة حرصها على تطبيق أعلى المعايير العلمية والإدارية والشفافية والعدالة في اختيار القيادات الجديدة ليكونوا على أعلى مستوى من الكفاءة لإحداث نقلة نوعية في العمل بالمحليات ودفع عجلة التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتضم لجنة القيادات التي يرأسها وزير التنمية المحلية كل من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا والدكتور اسماعيل طه محافظ كفر الشيخ واللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية السابق وأحد نواب المحافظين السابقين وبعض خبراء الإدارة المحلية وأساتذة الجامعات وعضو من مجلس الدولة وأمين عام الإدارة المحلية.

وأوضح الوزارة أنها ستنظم دورة تدريبية متخصصة بمركز التنمية المحلية بسقارة للمرشحين الذين سيتم اجتيازهم للمقابلات الشخصية.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للإعلان بلغ حوالي ١١٨٣ وبلغ إجمالي المستوفين ١١١٤ ، حيث تقدم للدرجة الممتازة ١٠١ ، كما تقدم للمدير العام ٧١٦ ، كما تقدم للدرجة العالية ٢٩٧ وعدد القيادات المطلوبة في الإعلان ٦٥.

يذكر أنه تم الانتهاء من إجراء اختبارات للمتقدمين في المسابقة بمعهد إعداد القادة التابع للجهاز المركزى للتنظيم والادارة بوزارة التخطيط والاصلاح الادارى على المهارات السلوكية والقيادية واللغات والحاسب الآلى والمعلومات والثقافة العامة.

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