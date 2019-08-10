رجال الأمن طوقوا الرئيس.. حقيقة هلع ترامب عندما سماع كلمة الله أكبر.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في يوتيوب وفيسبوك وتويتر خلال الأيام الماضية مقطع فيديو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يتحدث خلالها في مؤتمر جماهيري بينما يسمع في الخلفية شخص يصرخ "الله أكبر" ما أدى لهلع ترامب وانتفاضة، قبل أن يطوق حراس الأمن ترامب وسط حالة من الذعر بين المتواجدين.



المقطع شوهد أكثر من مليون مرة وتم مشاركته عشرات آلاف المرات على العديد من المنصات، إلا أن تدقيق أجرته وكالة "فرانس برس" كشف عن حقيقة الأمر، حيث تم التلاعب بالفيديو لإضافة كلمة "الله أكبر"، إذ أن المقطع الأصلي يعود لحادثة عام 2016 قبل أن يصبح ترامب رئيسا للولايات المتحدة.



تداول كثير من رواد مواقع التواصل المقطع الذي يظهر فيه ترامب متحدثا ثم يتوقف بشكل مفاجئ قبل أن يطوقه رجال الأمن، ويسمع في التسجيل شخص يقول "الله أكبر".



وكشفت الوكالة عن حقيقة الواقعة مبينا أن الفيديو يعود لشهر مارس عام 2016 في تجمع انتخابي بأوهايو عندما كان ترامب يقوم بحملته الانتخابية.



وبينت المقاطع الأصلية التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية في 2016 مثل "اي بي سي نيوز" و"ان بي سي" عدم وجود صوت لشخص يهتف "الله أكبر".



وأشارت الوكالة إلى أن سبب تطويق رجال الأمن لترامب كان الشعور بتهديد أمني بسبب شخص دخيل يدعى توماس ديماسيمو واتهمته السلطات بالسلوك غير المنضبط كما تم تغريمه 250 دولار ووضع تحت المراقبة.



وفي مارس 2016، اتهم ترامب هذا الدخيل بأنه عضو في تنظيم داعش الإرهابي، رغم أن ديماسيمو ينفي ذلك الأمر.