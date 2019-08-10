ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

التفاصيل الكاملة لحفل ختام Miss Egypt 2019.. وملكة جمال مصر.. صور

السبت 10/أغسطس/2019 - 04:38 ص
miss egypt 2019
miss egypt 2019
آية التيجي
اجرى مساء الخميس، حفل ختام Miss Egypt 2019، وذلك لاختيار ملكة جمال مصر ووصيفاتها، وذلك داخل أحد فنادق القاهرة الكبري، والموجودة داخل العاصمة الإدارية.

وشهد الحفل حضور كبير من قبل بعض الفنانين والمشاهير، حيث شاركت في المسابقة 24 متسابقة يتنافسون للحصول على لقب miss egypt 2019، وقد سعت كل منهما بتقديم مشروعها الخاص، والتحدث بلباقة على اسئلة لجنة التحكيم، وذلك لكي يتأهلوا لمرحلة.

وتكونت لجنة التحكيم على مجموعة مميزة من الخبراء والمتخصصين في مجال الأزياء تجميل الأسنان، وملكات جمال سابقين، وهم: من دكتورة أمال رزق، رئيسة المسابقة، الفنانة الشابة هاجر أحمد، الفنان تامر فرج، الاعلامية جوري بكر، يوغسلاف فوكادينوفيتش سفير دولة صربيا، مصمم الأزياء بهيج حسين، أيسل خالد ملكة جمال آسيا والمحيط الهادي مصر، دكتور الأسنان محمد نجم.

وقدمت حفل ختام miss Egypt 2019، المذيعة نانسي مجدي، وقد تخلل الحفل مجموعة من الفقرات الغنائية والتي قدمها ادهم سليمان، والمطربة زيزى عادل، حيث قدم كل منهما احدث اغانية، والتي شهدت تفاعل كبير من جميع الحاضرين.

وتخلل الحفل ايضا بعض عروض الأزياء التي قدمتها مسابقات ميس ايجيبت على المسرح، والتي كانت كل التصميمات من توقيع مصمم الازياء بهيج حسين.

ووقع اختيار لجنة التحكيم على المتسابقات للألقاب المميزة، وهم: سناء حسام Miss Elegant، نانسي مجدي Miss Personality، مريم العقدة Miss Congeniality، مريم العقدة Miss Multimedia، منار أحمد Miss Fitness، فاطمة وليد Miss Photogenic، سلمى سمير Miss Beautiful ٍSmile، انجي وليد Miss Beautiful Spirit، شمس أسامة Miss Beautiful Face.

ولاختيار الـ Top 5 من بين المتسابقات، حصلت على لقب ملكة جمال مصر 2019 ألاء عاطف، وبسمة داوود على Miss Eco Egypt، ونور ياسر أول فتاة تتوج بلقب “Miss Eco Teen” والمقرر إقامة المسابقة العالمية منها لأول مرة بمصر في شهر نوفمبر المقبل.
miss egypt 2019 miss egypt 2019
miss egypt 2019 miss egypt 2019
miss egypt 2019 miss egypt 2019
miss egypt 2019 miss egypt 2019
miss egypt 2019 miss egypt 2019
miss egypt 2019 miss egypt 2019
miss egypt 2019 miss egypt 2019

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

8 أغسطس الحفل النهائي لمسابقة Miss Egypt 2019.. تعرف على التفاصيل

مين الأجمل.. شاهد المتنافسات على لقب Miss Egypt 2019

26 متسابقة ينافسن على لقب Miss Egypt 2019.. صور

ترشيحاتنا

ابنة ياسمين عبد العزيز تفاجئها على الهواء.. والأخيرة: مش عايزين فضايح.. فيديو

موعد صلاة عيد الاضحى المبارك .. و تكبيرات العيد كاملة

تسريحات الشعر الطويل للعيد.. صور

اخبار الرياضة.. اعتداء علي ماهر على مدرب المريخ .. استقبال حافل لمنتخب الأولمبياد .. ومحمد صلاح يقود ليفربول للفوز الأول

تعرف على موعد والقنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وايتول دو كونجو في الكونفدرالية

ثعبان يصيب ياسمين عبد العزيز بـ الذعر .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر والأخضر والأبيض.. جينيفر لوبيز بملابس مثيرة فى حفلها بـالعلمين.. صور

تسريحات الشعر الطويل للعيد.. صور

من غير بطانة.. جينيفر لوبيز في حفل عالمي بالساحل الشمالي