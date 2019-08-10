التفاصيل الكاملة لحفل ختام Miss Egypt 2019.. وملكة جمال مصر.. صور

اجرى مساء الخميس، حفل ختام Miss Egypt 2019، وذلك لاختيار ملكة جمال مصر ووصيفاتها، وذلك داخل أحد فنادق القاهرة الكبري، والموجودة داخل العاصمة الإدارية.



وشهد الحفل حضور كبير من قبل بعض الفنانين والمشاهير، حيث شاركت في المسابقة 24 متسابقة يتنافسون للحصول على لقب miss egypt 2019، وقد سعت كل منهما بتقديم مشروعها الخاص، والتحدث بلباقة على اسئلة لجنة التحكيم، وذلك لكي يتأهلوا لمرحلة.



وتكونت لجنة التحكيم على مجموعة مميزة من الخبراء والمتخصصين في مجال الأزياء تجميل الأسنان، وملكات جمال سابقين، وهم: من دكتورة أمال رزق، رئيسة المسابقة، الفنانة الشابة هاجر أحمد، الفنان تامر فرج، الاعلامية جوري بكر، يوغسلاف فوكادينوفيتش سفير دولة صربيا، مصمم الأزياء بهيج حسين، أيسل خالد ملكة جمال آسيا والمحيط الهادي مصر، دكتور الأسنان محمد نجم.



وقدمت حفل ختام miss Egypt 2019، المذيعة نانسي مجدي، وقد تخلل الحفل مجموعة من الفقرات الغنائية والتي قدمها ادهم سليمان، والمطربة زيزى عادل، حيث قدم كل منهما احدث اغانية، والتي شهدت تفاعل كبير من جميع الحاضرين.



وتخلل الحفل ايضا بعض عروض الأزياء التي قدمتها مسابقات ميس ايجيبت على المسرح، والتي كانت كل التصميمات من توقيع مصمم الازياء بهيج حسين.



ووقع اختيار لجنة التحكيم على المتسابقات للألقاب المميزة، وهم: سناء حسام Miss Elegant، نانسي مجدي Miss Personality، مريم العقدة Miss Congeniality، مريم العقدة Miss Multimedia، منار أحمد Miss Fitness، فاطمة وليد Miss Photogenic، سلمى سمير Miss Beautiful ٍSmile، انجي وليد Miss Beautiful Spirit، شمس أسامة Miss Beautiful Face.



ولاختيار الـ Top 5 من بين المتسابقات، حصلت على لقب ملكة جمال مصر 2019 ألاء عاطف، وبسمة داوود على Miss Eco Egypt، ونور ياسر أول فتاة تتوج بلقب “Miss Eco Teen” والمقرر إقامة المسابقة العالمية منها لأول مرة بمصر في شهر نوفمبر المقبل.