تركي آل الشيخ يعلن عن إطلاق مسابقة لاكتشاف أصوات شابة جديدة بالعالم العربي

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، المستشار بالديوان الملكى السعودى، عن إطلاق مسابقة كبري الخميس القادم، لاكتشاف أصوات شابة جديدة في كل أنحاء الوطن العربي.



ونشر تركي آل الشيخ، صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلق عليها: « سأطلق يوم الخميس القادم مسابقة لاكتشاف أصوات شابة في كل الوطن العربي وسأقدم لها الدعم ... انتظرونا».



وكان تركي ال الشيخ كشف الستار عن مشروع القدية الترفيهي الأكبر بالعالم، ومن المتوقع أن تبلغ مساحته 334 كم متر مربع، على أن يضم 45 مشروعا و300 نشاط ترفيهي للملكة العربية السعودية، وسيوفر المشروع منشآت رياضية قادرة على استضافة أحداث عالمية سينقل محبي الرياضة عبر الواقع الافتراضي إلى أوروبا.



وكان تركي آل الشيخ، قد أعلن منذ أيام بشكل رسمي شراءه نادي ألميريا الإسباني ونقل حصة مالك النادي السابق ألفونسو جارسيا لملكيته والتي تبلغ 96% من القيمة الكلية لبدء ثورة تصحيح داخل النادي عن طريق إنعاش خزينته اقتصاديا وتعزيز صفوفه بلاعبين من الطراز الأول من أجل العودة لدوري الدرجة الأولى الإسباني من جديد.



ومهدت تجربة تركي آل الشيخ السابقة مع النادي المصري "بيراميدز" الطريق داخل آلميريا لإنهاء معاناة النادي الإسباني خلال السنوات الأخيرة فبعد نجاحه في إحداث تطور هائل في الدوري المصري وإشعال المنافسة يتوقع الجميع تكرار السيناريو مع آلميريا وإنقاذ النادي من دوامة الأزمات التي نالت منه.



وتسود حالة من الاستقرار والطمأنينة داخل النادي الإسباني بعد الإعلان عن شراء تركي آل الشيخ رسميًا لآلميريا، والمتوقع أن تشهد الفترة المقبلة قرارات مصيرية تصب في مصلحة الجميع منها زيادة المرتبات والتعاقد مع لاعبين مميزين وبناء مدينة رياضية خاصة بالنادي وهو المشروع الذي يعد من أولويات مالك النادي بالإضافة إلى زيادة عدد الموظفين والأيدي العاملة بالنادي للإسراع من خطوات التطوير.