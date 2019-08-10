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طريقة حشو وقلي الممبار.. بدون فرقعة

السبت 10/أغسطس/2019 - 07:26 م
صدى البلد
رنا عصمت
الممبار من الأطباق الأساسية في عزومة فواكه المدبح أو حتى على سفرة المحاشي، ولكن مشكلته مع ربات البيوت أنه في الكثير من الأحيان ينفجر خلال سلقه أو قليه مسببًا فرقعة للزيت الساخن،مما قد يعرض العين واجساء من الجسم للضرر، لهذا سنتعرف اليوم على حيل سريعة لحشو وقلي الممبار بسهولة وأمان بنصيحة شيفات سفرة.

نصائح لحشو وقلي الممبار:

1- بعد تحضير خلطة الممبار، يفضل تثبيت طرفه بقمع بلاستيكي، لفك التصاق جوانبه وتسهيل حشوه.

2-يجب عدم زيادة كمية الخلطة عند حشو الممبار؛ حتى لا ينفجر وتخرج الخلطة منه أثناء سلقه وقليه.

3- يجب ترك فاصل في بداية ونهاية قطعة الممبار دون حشو، حتى ندع مساحة لتمدد الأرز عند التسوية دون أن يخرج منها وينفجر.

4- بعد سلق الممبار جيدا، يرفع ويصفى قبل قليه؛ حتى لا تتفاعل المياه مع الزيت الساخن وتُسبِّب تطاير الزيت.

5- يفضل أن يكون الزيت غزيرا ودافئا وليس ساخنا جدا، حتى نعطي فرصة لتسوية الممبار بهدوء دون أن يحرق من الخارج سريعًا عند قليه في الزيت المغلي.

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