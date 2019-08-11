علب حلوى.. محافظ الشرقية يزور مرضى مستشفى المبرة للتهنئة بعيد الأضحى

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بعد أدائه لصلاة عيد الأضحى المبارك وسط جموع المصلين بساحة إستاد الزقازيق الرياضي بالتوجه لمستشفى المبرة بمدينة الزقازيق لزيارة المرضى لتهنئتهم بالعيد وللإطمئنان على حالتهم الصحية.





اهدىم المحافظ المرضى علب حلوى ، متمنيًا لهم الشفاء العاجل مؤكدًا أن يوم العيد تتجمع فيه كل مشاعر الإنسانية النبيلة وتتجلى فيه القيم السمحه داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء وأن يجعل أيامها أعياد.





اطمأن المحافظ على الحالة الصحية للمرضى بالمستشفى مؤكدًا على ضرورة تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم متمنيًا أن يمن الله عليهم بالشفاء العاجل و العودة لمنازلهم في أتم الصحة وأسعد حال.





وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات بإعلان حالة الطوارئ والإستعداد القصوى بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية وإلغاء الإجازات للأطباء وطاقم التمريض خلال أيام أجازة عيد الأضحى المبارك لتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة للمرضى وللمترددين على المستشفى.



