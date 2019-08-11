ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحباط محاولة "جلب" أربعة آلاف قرص مخدر عبر ميناء القاهرة الجوي

الأحد 11/أغسطس/2019 - 05:18 م
مخدر الإكستاسي
مخدر الإكستاسي
أ ش أ
نجحت أجهزة وزارة الداخلية من إحباط محاولة جلب أربعة آلاف قرص مخدر لعقار "الإكستاسي" عبر ميناء القاهرة الجوي، بقيمة نحو 2,5 مليون جنيه ، حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني ، والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة ، والسلطات الجمركية - عقب تحريات مُسبقة واتخاذ الإجراءات القانونية - من ضبط راكبة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، لدى وصولها للبلاد عبر ميناء القاهرة الجوي.

وأسفرت عملية التفتيش التي جرت للراكبة وفقًا للأُطر القانونية عن ضبط أربعة آلاف قرص مخدر لعقار " الإكستاسي" مخبأة داخل أربع لفافات حول جسدها، وزنت كيلو جرامين.

وبمواجهتها ، بما أسفر عنه الضبط والتفتيش ، أقرت جلبها للمخدر المضبوط إلى داخل البلاد؛ لتسليمه لأحد العملاء، فيما قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي مليونين وأربعمائة ألف جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري تكثيف الجهود لتحديد القائمين على عملية جلب وتهريب الشحنة داخل البلاد.

ترشيحاتنا

الإسماعيلي يجتمع مع باهر المحمدى قبل حفل خطوبته بالنسب الأهلاوي

ثعبان يبتلع ذيله ومحاولات لإنقاذه من قتل نفسه.. فيديو

بـ كاش مايوه يبرز مفاتنها .. منة فضالي بإطلالة مثيرة

تعرف على الكلية الوحيدة المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة

تعرف على أسعار تذاكر حفل محمد رمضان في الساحل

لم تحترم حرمة الصلاة .. فتاة تثير غضب رواد السوشيال ميديا بسبب فيديو تيك توك .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل لحمة العيد .. 7 وصفات شهية ومميزة

إقبال ضعيف على سينمات وسط البلد في أول أيام العيد .. فيديو وصور

الأطفال يحتفلون بالعيد داخل الحديقة اليابانية.. صور