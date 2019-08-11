لرسوبهم بالامتحان .. 3 طلاب يشعلون النار في مدرسة بمحافظة قنا



بالفحص تبين قيام ثلاثة طلاب بالصف الأول الثانوى بالمدرسة المشار إليها بدخول مقر المدرسة بالقفز من أعلى الأسوار وسكب مادة قابلة للاشتعال "البنزين" بالغرفتين وإشعال النيران بهما لتضررهم من رسوبهم بالامتحانات وتم ضبط مرتكبى الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

أشعل 3 طلاب بـ الصف الأول الثانوى النار فى غرفتين داخل مدرسة بمركز شرطة نقادة قاموا بسكب كمية من البنزين وأشعلوا النيران بهما لتضررهم من رسوبهم بالامتحانات وألقى القبض على الطلاب وأخطرت النيابة للتحقيق .تلقى مركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا بلاغا يفيد بنشوب حريق بغرفتين مخصصتين للمدرسين العاملين بإحدى المدارس الثانوية التابعة لإدارة نقادة التعليمية، مما نتج عنه احتراق بعض محتوياتهما "أثاثات خشبية – شاشة حاسب آلى" .. وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون حدوث ثمة إصابات.