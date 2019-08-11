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حوادث

الداخلية تواصل تأميناتها لاحتفالات عيد الأضحى .. فيديو

الأحد 11/أغسطس/2019 - 05:57 م
صدى البلد
محمد صبري - اسلام مقلد
تواصل وزارة الداخلية رفع درجة الاستعداد القصوى وتحقيق خطط الانتشار الأمنى للقوات الشرطية بمختلف المواقع وتنفيذ الخطط الأمنية تزامنًا مع احتفالات عيد الأضحى.

ونفذت أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الإنضباط وحماية وتأمين المواطنين أثناء احتفالهم بعيد الأضحى.

وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور ودور العبادة والمنشآت الهامة والحيوية، فضلًا عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية وتعزيز الخدمات بالمتنزهات والحدائق والميادين العامة ودور السينما والمناطق التجارية التى تشهد تجمعات جماهيرية.

وكثفت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية من تواجدها بنهر النيل بجميع المحافظات، وقال مصدر أمنى لـ"صدى البلد" إن الإدارة اتخذت عدة إجراءات من شأنها تأمين الاحتفالات العيد، وأضاف المصدر أن الإدارة كثفت من حملاتها على المراكب النيلية للتأكد من سلامتها والتأكد من وجود سترات النجاة بها.

وأكد المصدر أن الإدارة رفعت حالة الطوارئ استعدادا لتأمين احتفالات العيد من عدة أيام وقامت بعمل حملات مفاجئ على جميع المراكب النيلية والبواخر للتأكد من اتباع تعليمات السلامة حفاظا على أرواح المواطنين.

وأشار إلى أن الحملات مستمرة حتى انتهاء إجازة العيد، وأضاف أن الإدارة لن تسمح بوجود أى استهتار من قبل أصحاب المراكب وسيتم سحب تراخيص أى مركب بها مخالفات فورا.

كما يضطلع مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بتكثيف المرور على الخدمات الأمنية وعقد لقاءات مع القوات، والتأكيد عليهم بضرورة التحلى باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة.

وتؤكد وزارة الداخلية مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنين بأجواء عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

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