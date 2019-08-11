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حوادث

أمن الجيزة عن ضعف الإقبال في العيد: الناس مشغولة في الذبح

الأحد 11/أغسطس/2019 - 07:04 م
الإقبال على حديقة
الإقبال على حديقة الحيوان
ندى حمودة - أحمد مهدي
رصدت غرفة عمليات مديرية أمن الجيزة هدوء الحالة الأمنية في أول أيام احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك وقلة الإقبال على المتنزهات والحدائق.

وتبين من متابعة الخدمات الأمنية التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء مجدي عبد العال نائب مدير الإدارة العامة للمباحث أنه لم يتم رصد أية حالات تحرش أو حوادث من نوع التدافع أو المشاجرات بين رواد الحديقة، كما سجلت المتابعة الأمنية برئاسة العميد طارق حمزة مدير إدارة مباحث الآداب بالجيزة والمسئول عن خدمة حديقة الحيوان ضعف الإقبال وعدد الزائرين لانشغال المواطنين في اليوم الأول بذبح الأضاحي.

فيما انتشرت القوات الأمنية بميدان النهضة لتأمين احتفالات المواطنين وزيارتهم لحديقتي الحيوان والأورمان وتولت دوريات من خبراء المفرقعات بعمل تمشيط دوري لأسوار الحديقتين ومحيطهما كل ما يقرب من ساعتين مع تمركز أمني مستمر لسيارات الشرطة لفض أي مشاجرات قد تحدث أو للتصدي لأية محاولات لإثارة الشغب .

وأجرت قوات مكافحة جرائم العنف ضد المرأة، جولات لمواجهة التحرش حيث قامت القوات بالمرور على الحدائق العامة ودور السينما، وتفقدت حديقة الحيوان وقامت الضابطات بالتحدث مع المواطنين وخاصة البنات والسيدات، لمعرفة ما إذا كن تعرضن لأية مضايقات أو تحرش، وهو الأمر الذي لاقى استحسان المواطنين، الذين عبروا عن سعادتهم بتواجد الشرطة بجوارهم.

وتواصل قوات مكافحة جرائم العنف ضد المرأة، حملاتها بشكل مكثف، لمواجهة ظاهرة التحرش التي تزداد خلال الأعياد.

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