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حوادث

مصرع وإصابة طفلين في انهيار منزل بالشرقية

الأحد 11/أغسطس/2019 - 09:19 م
انهيار عقار
انهيار عقار
محمد الطحاوي
استقبل مستشفى أبو كبير المركزى بالشرقية اليوم الأحد، جثة طفل، وطفلة أخرى مصابة، إثر انهيار جدار منزل قديم عليهما أثناء تواجدهما أسفله.

فيما تم إخطار النيابة العامة بمركز أبو كبير للتحقيق في الواقعة وتحرير المحضر اللازم.

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد انهيار منزل قديم بمركز ابوكبير وبالانتقال والفحص تبين مصرع طفل وإصابة طفلة وجار تحرير المحضر اللازم.

ومن جانبه أكد الدكتور عصام فرحات مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بالشرقية أن الطفل المتوفى يدعى "عبيده أ ع" والطفلة المصابة "مريم ا ع" إثر سقوط جدار منزل عليهما بقرية شنن، ونقلت المصابة إلى مستشفى الأحرار التعليمى بمدينة الزقازيق فيما تم التحفظ على جثة الطفل بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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