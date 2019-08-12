ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مروان محسن يحتفل بزفافه فى أحد فنادق التجمع الخامس.. فيديو وصور

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 04:32 ص
مروان محسن
مروان محسن
محمد رشاد
احتفل مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، بحفل زفافه مساء أمس الأحد، في أحد فنادق القاهرة.

وغاب مروان محسن عن مباراة الأهلي أمام اطلع بره، التي انتهت منذ قليل بفوز كبير للمارد الأحمر بأربعة أهداف دون رد، في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقرر الجهاز الفني للفريق منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدًا الإثنين، على أن يبدأ الفريق بعد غدٍ الثلاثاء استعداداته لمواجهة بيراميدز، المقرر لها مساء السبت القادم، فى إطار منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر.
مروان محسن يحتفل بزفافه فى أحد فنادق التجمع الخامس.. فيديو وصور
مروان محسن يحتفل بزفافه فى أحد فنادق التجمع الخامس.. فيديو وصور
مروان محسن يحتفل بزفافه فى أحد فنادق التجمع الخامس.. فيديو وصور
مروان محسن يحتفل بزفافه فى أحد فنادق التجمع الخامس.. فيديو وصور
مروان محسن يحتفل بزفافه فى أحد فنادق التجمع الخامس.. فيديو وصور
مروان محسن يحتفل بزفافه فى أحد فنادق التجمع الخامس.. فيديو وصور
مروان محسن يحتفل بزفافه فى أحد فنادق التجمع الخامس.. فيديو وصور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد .. نجم الأهلي يحتفل بزفافه فى ثاني أيام عيد الفطر

نجم الاسماعيلي يحتفل بزفافه فى فندق بالقاهرة وسط اللاعبين والادارة الفنية

جيرالدو يكتفي بـ تدريبات خفيفة في جيم الأهلي

الأهلي راحة غدا .. ويستأنف المران الثلاثاء استعدادا للقاء بيراميدز

شاهد.. استعدادات مروان محسن لاعب الأهلي لحفل زفافه

اخبار الأهلي اليوم الجمعة 11-8-2019

ترشيحاتنا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع في عيد الاضحى؟

طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحم المفروم

مراهقة تتسبب في حبس والدها 8 سنوات بعد تصويره يضرب والدتها

تعليق سيد عبد الحفيظ على استبعاد الثلاثي الجديد من مباراة اطلع بره

اهم الاخبار اليوم | مقتل والي داعش وازارو يكسر نحسه.. والأزهر يرد علي صلاة الرجال والنساء

أحمد يخطف قلب زينب في حفل خطوبة سعيد .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حضور جماهيري ضخم في أولى ليالي مسرح مصر في موسمه الأخير.. صور

أنيقة و بسيطة.. أجمل فساتين رشا مهدي فى عيد ميلادها

بشعر مبلل وفستان البحر.. هند رضا بإطلالة أنيقة على الشاطئ