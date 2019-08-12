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وديت الشعب فين ؟.. مدينة نصر بلا زحام في عيد الأضحى ..صور

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 09:01 ص
مدينة نصر بلا زحام
مدينة نصر بلا زحام
أماني إبراهيم
تعد منطقة مدينة نصر من أكثر الأحياء ازدحامًا بالقاهرة، ويعتبر كثيرون أن طريقهم بها عواقب كثيرة نظرًا للزحام المروري اليومي، ولكن على غير العادة تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورًا للحي خلال عيد الأضحى وهو بلا زحام وبالكاد يسير في الطريق سيارة واحدة أو اثنين.

نشر المصور محمد فاروق على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عددًا من الصور لمدينة نصر وهي فارغة تمامًا، خلال تجوله بها بسيارته، وكتب عليها «مدينة نصر أول يوم العيد الساعة 3 العصر».

وكتب المصور محمد فاروق تعليقات بالأماكن على هذه الصور، والتي تشابهت جميعها بأنها بلا زحام تمامًا، وهذا على غير العادة، مرورًا بميدان رابعة العدوية، ومنطقة Tivoli وفندق TOLIP، وكوبري النزهة، وشارع مكرم عبيد، وسيتي سنتر، وشارع عباس العقاد، وطريق النصر وشارع الثورة، وشارع مصطفى النحاس، وشارع النزهة، وسيتي ستارز.

صور محمد فاروق أعاد نشرها أكثر من 7200 شخص، الذين اعتبروا شوارع مدينة نصر الفارغة حدثًا لا يتكرر، حيث كتبت منى أيمن "وديت الشعب فين يا حسن!، مدينة نصر كما لم ترها من قبل"، وكتب كريم رضوان "خليكي فاضية كده دايما"، وكتبت سولي علي: "جميلة وهي فاضية، أنا مش عارفة أميز الشوارع وهي فاضية ومفيش زحمة".

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