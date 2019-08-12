خل التفاح للتنحيف.. شرب ملعقتين يوميا ينسف وزنك

يعد خل التفاح من المشروبات الفعالة في التنحيف، وحرق الدهون، حيث يحتوي على حمض الخليك، وهو مركب قد يحفز على فقدان الوزن عن طريق خفض مستويات الأنسولين، وتحسين عمليات التمثيل الغذائي، وتقليل الشهية، وأظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن حمض الخليك يقلل من تراكم الدهون في منطقتي البطن، والكبد.



وأظهرت دراسة أخرى أجريت على 144 بالغًا أن شرب مشروب يومي يحتوي على ملعقتين كبيرتين من الخل؛ يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل كبير، وتقليل محيط الخصر، وتقليل دهون البطن، مع الانتباه إلى أن خل التفاح من الممكن أن يتسبب بتآكل الأسنان، ولذلك ينصح بغسل الفم، والأسنان بالماء جيدًا بعد شربه، وشربه باعتدال.



وقدم الدكتور أحمد صبري خبير التغذية فوائد خل التفاح وهي:



1- صحة القلب :

خل التفاح يكون قادرًا على خفض مستويات الكوليسترول السيئ والدهون داخل الجسم كما أن استهلاك الخل ، بشكل عام ، يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.



2- التحكم في نسبة السكر في الدم:

خل التفاح يمكن أن يخفض نسبة السكر في الدم فعليًا بنسبة تصل إلى 34٪ بعد استهلاك الخبز الأبيض. يمكن فقط لتناول ملعقتين من خل التفاح فى خفض مستويات السكر في الدم.



3-فقدان الوزن:

خل التفاح يساعد في تعزيز الشبع و يساعد في التخلص من دهون البطن.





