السبب الحقيقي لـ خناقة الساحل الشمالى بين احمد عز وشقيقة زينة

تصدرت خلال الساعات الماضية عدد من الروايات المتضاربة حول حقيقة المشاجرة التي وقعت في الساحل الشمالى بين الفنان أحمد عز وشقيقة الممثلة زينة وتطور الأمر لتحرير محضر شرطة.



وأكد عمر عبد الرحمن محامي أحمد عز، أن موكله قام بتحرير محضر ضد شقيقة الفنانة زينة، بعد قيامها بالاعتداء عليه في أحد المطاعم الشهيرة بالساحل الشمالي.



وأضاف عمر عبد الرحمن محامي أحمد عز، أن موكله لم يقم بالتصالح مع شقيقة الفنانة زينة كما أشيع في بعض وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن موكله يرفض التنازل عن المحضر، بعدما قامت بالتعدي عليه أمام الجميع.



وأشار محامي عز إلى أن موكله حرر محضرا بأقواله فيما حدث من تعد أثناء جلوسه مع مجموعة من أصدقائه، حيث فوجئ بقيام شقيقة زينة بالتعدي عليه بالضرب، وهنا دخلت زينة إلى المكان فقام أحمد عز بمغادرة المكان، واستدعاء أمن الفندق لتحرير محضر، مضيفًا أن الكاميرات الموجودة في المكان التقطت واقعة التعدي.



من جانبه كشف مصدر مقرب من احمد عز أن سبب الشجار الحقيقي بعيد عن قضية النسب الشهيرة، وأنه حدث نتيجة النجاح الكبير والتألق الذي يعيشه احمد عز هذه الأيام على المستوى الفني لتشويه صورته والتغطية على تصدر أفلامه شباك التذاكر.



واحمد عز يقدم موسما سينمائيا إستثنائيا بكل المقاييس، حيث تخطت إيرادات فيلمه الممر الأخير الممر 75 مليون جنيه فقط فى مصر، بعد طرحه فى موسم عيد الفطر الماضى، وتم تصويره على مدار ثلاثة أشهر وقد قامت شركة الإنتاج ببناء ديكورات الفيلم بالكامل، حيث وفرت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة مواقع التصوير وبعدها تم الاستعانة بمتخصصين لبناء الديكورات بالكامل لمطابقتها بالواقع خلال تلك الفترة.



الممر يٌشارك في بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم هم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدي، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف، وألّف الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار عمر خيرت.



أما عن الموسم الحالى فقد سجل من خلال فيلم ولاد رزق 2 أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية أمس بحوالى 8 ملايين و400 ألف جنيه، متخطيًا فيلم كازابلانكا، ويشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.



