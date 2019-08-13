تعالوا زوروا مصر.. صور زاهي حواس تزين أشهر ميادين أمريكا

زينت صور عالم الآثار العالمي المصري الدكتور زاهي حواس أشهر ميادين العالم وهو ميدان التايم بالولايات المتحدة الأمريكية.



وتم وضع صورة استاند في ميدان التايم؛ وستستمر لمدة شهر وتظهر الصورة كل دقيقتين وأسفل الصورة دعوة من زاهي حواس لزيارة مصر.



وسيقام غدا احتفالين بوجود أعضاء السفارة المصرية السفير هشام النقيب القنصل العام ومصر للطيران والعديد من المثقفين والسياسيين والأثريين من متحف المتروبوليتان.



يقام الاحتفال الأول الساعة 3 طهرا وآخر في الساعة 8:30 م، وتم ذلك بالترتيب مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة التى أصدرت تعليمات بنشر الصور علي السوشيال ميديا الخاصة بالوزارة.



ويعتبر الاحتفال غدا اهم تشجيع لمصر والسياحة المصرية وذلك من خلال الدور الذي يقوم به الدكتور زاهي حواس من خلال محاضراته بجميع دول العالم.