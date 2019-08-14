وفاة 7 أشخاص في فيضانات اجتاحت ولاية الجزيرة جنوب السودان

توفي 7 أشخاص وأصيب 2 آخرين، بسبب السيول والفيضانات التي اجتاحت ولاية الجزيرة جنوب السودان.



وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، اليوم أن سبعة مواطنين سودانيين توفوا، وأصيب اثنين آخرين في مناطق متفرقة بولاية الجزيرة.



وأكدت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن 10 قرى تأثرت بسبب الأمطار الغزيرة التي سببت سيول وفيضانات أدت إلى انهيار عدد من المنازل.