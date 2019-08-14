لإدمانه المخدرات.. يقتل شقيقه ويسلم نفسه للشرطة بقنا

لفظ عامل أجرى مطلوب في عدد من القضايا، أنفاسه الأخيرة متأثرًا بطعنة نافذة بالصدر، سددها له شقيقه الأصغر في قنا.





توجه المتهم، إلى قسم شرطة دشنا، لتسليم نفسه مقرًا بارتكاب الجريمة بسلاح أبيض خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب سوء سلوك شقيقه و إدمانه للمخدرات.





وكان اللواء مجدى القاضي- مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة دشنا، بالعثور على جثة حمدون.م.ع 28 عامًا مصابًا بطعنات نافذة في الصدر.





وتبين من التحريات الأولية، بأن شقيقه إدريس ٢٢ عاما، حاول تقويمه وإقناعه بالعدول عن تعاطي المخدرات، تطور الأمر إلى مشاجرة، استل خلالها الشقيق الأصغر سلاح أبيض"سكين" وسدد بها طعنات نافذه لشقيقه.



