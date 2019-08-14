ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لإدمانه المخدرات.. يقتل شقيقه ويسلم نفسه للشرطة بقنا

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 08:49 ص
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
يوسف رجب
لفظ عامل أجرى مطلوب في عدد من القضايا، أنفاسه الأخيرة متأثرًا بطعنة نافذة بالصدر، سددها له شقيقه الأصغر في قنا. 

توجه المتهم، إلى قسم شرطة دشنا، لتسليم نفسه مقرًا بارتكاب الجريمة بسلاح أبيض خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب سوء سلوك شقيقه و إدمانه للمخدرات. 

وكان اللواء مجدى القاضي- مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة دشنا، بالعثور على جثة حمدون.م.ع 28 عامًا مصابًا بطعنات نافذة في الصدر.

وتبين من التحريات الأولية، بأن شقيقه إدريس ٢٢ عاما، حاول تقويمه وإقناعه بالعدول عن تعاطي المخدرات، تطور الأمر إلى مشاجرة، استل خلالها الشقيق الأصغر سلاح أبيض"سكين" وسدد بها طعنات نافذه لشقيقه. 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قابيل وهابيل في قنا.. صياد يقتل شقيقه لهذا السبب

ما ينوب المخلص.. سيدة تقتل ابن شقيقتها أثناء فضه مشاجرتها مع والدته بالعياط

كان يدافع عن أمه.. حبس فتاة متهمة بقتل نجل شقيقتها بالعياط وحجز خال القتيل

خفت عليه من المخدرات.. صعيدي يقتل شقيقه صعقا بالكهرباء في قنا

سبت الدماء.. شاب يقتل شقيقه صعقا بالكهرباء وأب يعذب ابنته وخالة تطعن ابن شقيقتها

ترشيحاتنا

احترس.. من المكوث في مكة بعد طواف الوداع لشراء هدايا أو زيارة صديق

النيابة تصرح بدفن جثة مأمور قسم الشروق

رغم التعاقد معه هذا الموسم.. زيدان يفكر في إعارة يوفيتش

الكشف عن هوية المقاتلة التي هددت طائرة وزير الدفاع الروسي.. فيديو

موعد مباراة السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي والقنوات الناقلة

فضيحة جديدة لـ Facebook.. مئات الموظفين يستمعون لرسائل المستخدمين الصوتية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان أسود مفتوح على الساق.. يارا تخطف الأنظار بإطلالة أميرات في العيد.. شاهد

في عيد ميلادها.. جلسة تصوير من الخمسينات لـ رانيا منصور

بلبس العيد.. دينا الشربيني في جلسة تصوير جديدة