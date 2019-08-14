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اقتصاد

ارتفع قرشين.. سعر الدولار والعملات الأجنبية الأربعاء 14 - 8 - 2019

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 06:30 م
سعر الدولار
سعر الدولار
مايكل عياد
يستعرض صدى البلد سعر الدولار بختام تعاملات اليوم الاربعاء 14 - 8 - 2019 في البنوك، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم استقرارا أمام الجنيه المصري في نهاية التعاملات في البنك المركزي المصري، عند متوسط سعر 16.53 جنيه للشراء مقابل 16.63 جنيه للبيع، بارتفاع قرشين عن الصباح.

وسجل سعر اليورو اليوم، الأربعاء، 18.48 جنيه للبيع و18.60 جنيه للشراء، فيما سجل سعر الجنيه الإسترليني 19.96 جنيه للبيع و20.07 جنيه للشراء، أما سعر 100 ين اليابانى سجل 15.60 جنيه للبيع و15.70 جنيه للشراء، وسجل سعر الفرنك السويسري 17.01 جنيه للبيع و17.12 جنيه للشراء.

واستأنفت البنوك تعاملاتها اليوم الاربعاء 14 - 8 - 2019 عقب انتهاء اجازة عيد الأضحى المبارك، والتي بدأت منذ السبت الماضي ولمدة 4 أيام لتنتهي أمس، الثلاثاء، على أن تعاود البنوك والبورصة والمصالح والهيئات الحكومية عملها اليوم الأربعاء رسميا بعد انتهاء الاجازة.

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