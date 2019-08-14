بعد الصفقات المدوية.. لاعب وحيد يتمسك الزمالك بضمه لتحقيق ميركاتو صيفى مثالي

لا يزال مسئولو نادى الزمالك بقيادة مرتضى منصور يبحثون عن تدعيم الفريق الأول لكرة القدم بأفضل شكل ممكن خلال الفترة الحالية استعدادا لخوض منافسات الموسم الكروى المقبل.



وشهدت الأيام الماضية إجراء الزمالك عدة صفقات قوية ونجح مسئولوه فى ضم كل من المهاجم المغربى أشرف بن شرقى ومواطنه محمد أوناجم الجناح الهجومى لفريق الوداد المغربى.



واستطاع الزمالك التعاقد مع محمد عواد حارس الإسماعيلى ومحمد أبو جبل حارس سموحة و محمد صبحى حارس مرمى بتروجيت.



وجاء تدعيم الزمالك بقوة لمركز حراسة المرمى فى ظل النقص العددى الشديد لهذا المركز بعد إصابة محمود جنش الحارس الأساسى وحاجته لفترة علاج لن تقل عن 4 أشهر والاستغناء عن خدمات عماد السيد الحارس الثانى وعمر صلاح الحارس الثالث.



وتعاقد الزمالك مع كريم بامبو الجناح الهجومى للإسماعيلى ، ومحمد عبدالشافى الظهير الأيسر لأهلى جدة وإسلام جابر الجناح الهجومى لمصر المقاصة.



وقرر مسئولو الأبيض عودة المهاجم مصطفى محمد بعد انتهاء إعارته إلى طلائع الجيش ومحمود عبدالرازق شيكابالا الذى كان معارا إلى فريق أبولون اليونانى.



ورغم إجراء كل هذه الصفقات القوية إلا أن هناك ملفين مهمين على رادار إدارة الزمالك فى الوقت الحالى وهم حسم مصير المدير الفنى الذى يقترب منه بشدة الصربي ميتشو.



والملف الثانى التعاقد مع محمد عبدالعاطى لاعب وسط وادى دجلة الذى يتمسك مسئولو الأبيض بضمه خلال الفترة الحالية فى ظل المستويات المميزة التى قدمها مع فريقه وقدرته على تقديم إضافة قوية مع الأبيض خلال الفترة المقبلة فى حال حسم ضمه .



ويسعى مسئولو الزمالك إلى تدعيم صفوف الفريق الأبيض بأفضل شكل ممكن من أجل المنافسة بقوة على كافة البطولات خلال الموسم الكروى الجديد.