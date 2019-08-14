أكلات صحية للعشاء.. 6 وصفات خفيفة

يبحث الجميع عن اكلات صحية للعشاء، خاصة أصحاب الوزن الزائد، فعادة ما يحذر الأطباء من تناول أكلات دسمة بعد الثامنة مساءً والاكتفاء بكوب الزبادي أو الفواكه أو أكلات صحية للعشاء لا تتسبب في زيادة الوزن، وبدلًا من تناول العديد من الأصناف في العشاء ليلًا، يمكنك تحضير اكلات صحية للعشاء وتناول صنف مختلف كل يوم.



اكلات صحية للعشاء :



1- بيض بالفلفل :



مكونات البيض بالفلفل :



٣ بيضات

٣ ثمرات فلفل رومي

ملح و فلفل اسود

ملعقة زيت زيتون

ملعقة بقدونس



طريقة عمل بيض بالفلفل :

قطعي الفلفل لشرائح صغيرة وشوحيه على نار هادئة مع ملعقة زيت الزيتون ثم ضعي البهارات والبقدونس ثم اخفقي البيض وقلبي الخليط معا لمدة دقيقتين.



2- سلطة التونة و الفاصوليا



مكونات سلطة التونة و الفاصوليا :

كوب فاصوليا مسلوقة جاهزة أو اسلقيها بنفسك

علبة تونة

حزمة كرفس و بقدونس



طريقة عمل سلطة التونة :

اخلطي كوب الفاصوليا المسلوقة مع علبة التونة وضيفي عليها الكرفس و البقدونس بعد تقطيعها ثم ضيفي عصير ليمونة وقلبيها.



3- السلطة الروسية :

مكونات السلطة الروسية:

كوب بسلة

2 ثمرة جزر

4 ثمرات بطاطس

كوب مايونيز

ملعقة بقدونس

ملح و فلفل أسود



طريقة عمل السلطة الروسية :

- اسلقي الجزر والبسلة في ماء على النار لمدة 10 دقائق

- ضيفي البطاطس واتركيها تغلي 10 دقائق مع البسلة والجزر

- احرصي على عدم سلق البطاطس بنسبة كبيرة حتى لا تصبح مهروسة في السلطة

- بعد السلق صفي المكونات واتركيها تبرد

- ضيفي المكونات في وعاء وضيفي عليها المايونيز

- ضيفي الملح والفلفل الأسود على السلطة

- زينيها بالبقدونس.



4- بطاطس مهروسة بالبيض :

مكونات البطاطس المهروسة بالبيض

٢ ثمرة بطاطس

٢ بيضة

ملح و فلفل اسود

نصف لتر ماء

زبدة



طريقة عمل بطاطس مهروسة بالبيض:

- قشري البطاطس وقطعيها مكعبات واسلقيها في الماء.

- بعد السلق وصفيها واهرسيها جيدا.

- في مقلاة على النار سخني الزبدة وضيفي البيض واخفقيه وقلبيه حتى ينضج.

- اسكبي البيض على البطاطس المهروسة وضيفي الملح والفلفل الاسود وقدميها لأسرتك.



5- سلطة الذرة :

مكونات سلطة الذرة :

2 كوب ذرة ( جاهز أو مسلوقة ومصفاة)

ثمرة طماطم

2 ثمرة بصل أخضر أو بصل عادي

مصف كوب مايونيز

ملح و فلفل أسود

ليمونة



طريقة عمل سلطة الذرة :

قطعي الطماطم لقطع ضغيرة وكذلك البصل، وضيفيه مع حبات الذرة في وعاء، وفي وعاء اخر اخلطي المايونيز مع الليمون والملح والفلفل وقلبيه جيدًا ثم اسكبيه على الذرة والطماطم واتركيها في الثلاجة ربع ساعة قبل التقديم.



طبق الشوفان بالمو والمكسرات :

المكونات :

كوب شوفان

2 ملعقة حبوب الشيا

كوب حليب

حبة موز

2 ملعقة عسل

جوز مفروم



الطريقة:

في وعاء اخلطي الحليب مع الشوفان والشيا، ومن الأفضل تركه في الثلاجة لفترة قبل تناوله، وعند تناوله قطعي الموز دوائر وضيفيها للخليط واسكبي عليه العسل مع الجوز.



6- بطاطس ودجز :

المكونات:

4 حبات بطاطس

4 ملاعق زيت زيتون

ملعقة صغيرة ثوم مهروس

ملح وفلفل أسود

ملعقة صغيرة روزماري



طريقة عمل بطاطس ودجز:

اغسلي البطاطس وقطعيها شرائح عريضة ( يمكنك تقشيرها أو تركها بقشرها كما ترغبين)

اخلطي الملح والفلفل والروزماري، واسكبيها على شرائح البطاطس واغمسيها فيهم جيدًا

ضعي شرائح البطاطس في صينية ورشي عليها زيت الزيتون

أدخلي الصينية الفرن على درجة حرارة عالية واتركيها حتى تصبح ذهبية اللون، ثم قلبي الشرائح على الجهة الأخرى.

