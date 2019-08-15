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رياضة

مو صلاح.. الفيفا يوجه رسالة مثيرة لـ محمد صلاح عقب التتويج بـ السوبر الاوروبى

الخميس 15/أغسطس/2019 - 01:43 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
ياسمين تيسير
وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رسالة تهنئة لـ فريق ليفربول الإنجليزي عقب تتويجه بلقب السوبر الاوروبى مساء أمس أمام تشيلسي.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لـ محمد صلاح نجم الفريق والمنتخب. 

وعلق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، "الملك المصري ..مو صلاح مو صلاح".

وأضاف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، "نحن الأبطال يا صديقي ... مبروك لعشاق الليفر".

حقق فريق ليفربول لقب السوبر الاوروبى بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة والوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "فودافون أرينا" فى العاصمة التركية إسطنبول.

تقدم تشيلسي بالهدف الأول عن طريق جيرو فى الدقيقة 36، قبل أن يدرك ساديو ماني هدف التعادل فى الدقيقة 48 من زمن المباراة ليلجأ الفريقين الى الوقت الإضافي لتحديد بطل كأس السوبر الأوروبي لعام 2019.

وأضاف ماني الهدف الثاني للريدز فى الدقيقة 95 ، قبل أن يدرك التعادل من جورجينيو فى الدقيقة 101.

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