مرتضى منصور يعلن اسم مدرب الزمالك الجديد

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الصربي ألكسندر ستانوفيتش المدير الفني السابق للقادسية السعودي مديرًا فنيًا للفريق، وسيصل القاهرة مساء يوم الجمعة المقبل للتوقيع.





وكان مرتضى منصور حدد قائمة مدربين لاختيار أحدهم تضم كلًا من الصربي ميلوتين سريدوفيتش المدير الفني لاورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، ومواطنه أليكساندر ستانويفيتش، والسويسري رينيه فايلر، والإيطالي جيوفاني دي بياسي، واليوناني مارينوس أوزونيديس، والأرجنتيني رامون دياز.





ويشار إلى أن الصربي ميلوتين سريدوفيتش أبرز المرشحين لتدريب الفريق، إلا أن ارتباطه بعقد مع اورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي حال دون ذلك.