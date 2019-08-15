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درب في إسرائيل.. ما تريد معرفته عن الكسندر ستانوفيتش مدرب الزمالك الجديد

الخميس 15/أغسطس/2019 - 03:41 ص
الكسندر ستانوفيتش
الكسندر ستانوفيتش مدرب الزمالك الجديد
ياسمين تيسير
كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن اسم مدرب فريق الكرة الجديد بعد إقالة خالد جلال من قيادة الفريق عقب ضياع لقب بطولة الدوري الممتاز والهزيمة أمام الأهلي.

وأعلن مرتضى منصور الصربي الكسندر ستانوفيتش المدير الفني السابق للقادسية السعودي مديرًا فنيًا جديدًا للفريق، مشددًا على أنه سيصل إلى القاهرة مساء يوم الجمعة المقبل لحسم التعاقد.

ويرصد "صدى البلد" أبرز المعلومات عن المدير الفني الجديد لفريق الزمالك :

1- أعلن الكسندر ستانوفيتش اعتزاله عام 2003 اثناء مشاركته مع فريق فيديوتون 

2- افتتح ستانوفيتش مسيرته التدريبية بقيادة فريق بلجراد للشباب ورحل عنه ليقود فريق سيرم الصربي 

3- حقق نتائج رائعة مع فريق بارتيزان وتوج بلقب الدوري الصربي

4- قاد الكسندر ستانوفيتش منتخب صربيا للشباب تحت سن 19 حيث خاض بطولة اليورو عام 2009 بأوكرانيا

5- انضم مدرب الزمالك الجديد للدوري الصيني حيث قاد عددًا من الفرق الصينية أهمها بكين جوان وداليان اربين كما تمكن من قيادة فريق جوان لـ دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا

6- قاد الكسندر ستانوفيتش عام 2017 فريق باوك اليوناني ولكنه لم يستمر طويلًا ورحل بسبب بعض الأزمات الإدارية بالفريق

7- قاد الكسندر ستانوفيتش فريق القادسية السعودي ولكن سوء النتائج والأداء أدى لرحيله عقب 8 مباريات فقط من قيادة الفريق السعودية

8- قاد الكسندر ستانوفيتش فريق ماكابي حيفا بالدورى الإسرائيلي عام 2014

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