كأس جديد.. أول تعليق من محمد صلاح عقب التتويج بلقب السوبر الاوروبى

أعرب محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، عن سعادته بـ تتويج الفريق بلقب السوبر الأوروبي عقب الفوز أمام أمام تشيلسي مساء أمس، الأربعاء.





ونشر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة حاملا كأس السوبر.





وعلق محمد صلاح على الصورة "كأس جديد لـ دولاب البطولات".





حقق فريق ليفربول لقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة والوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "فودافون أرينا" فى العاصمة التركية إسطنبول.





تقدم تشيلسي بالهدف الأول عن طريق جيرو فى الدقيقة 36، قبل أن يدرك ساديو ماني هدف التعادل فى الدقيقة 48 من زمن المباراة ليلجأ الفريقين الى الوقت الإضافي لتحديد بطل كأس السوبر الأوروبي لعام 2019.





وأضاف ماني الهدف الثاني للريدز فى الدقيقة 95 ، قبل أن يدرك التعادل من جورجينيو فى الدقيقة 101.