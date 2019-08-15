بعد سرقة أحمد حلمى لـ بروش أم كلثوم.. هذه أشهر القلادات الخاصة بـ كوكب الشرق.. صور

استعان الفنان أحمد حلمى بأحد مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم، وذلك خلال فيلمه الجديد "خيال مآتة"، حيث نجد البنى الدرامى للعمل يتمحور حول سرقة البروش الخاص بـ أم كلثوم.



ومن المعروف أن الراحلة أم كلثوم لديها العديد من المقتنيات في المتحف الخاص بها، ومن ضمن هذه المقتنيات عدد من البروشات والقلادات القيمة التى حصلت عليها عن طريق الهدايا من الزعماء العرب أو أشخاص مشهورين.



ونرصد في السطور التالية أبرز البروشات الخاصة بـ أم كلثوم والموجودة فى المتحف الخاص بها.



1-عقد من اللؤلؤ

زارت أم كلثوم دولة الإمارات عام 1971، وقابلت خلال الزيارة الراحل الشيخ زايد، رئيس دولة الإمارات، في ذكرى عيد جلوسه الخامس.



وقدمت أم كلثوم خلال هذه الزيارة حفلتين، الأولى حضرها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات وحاكم أبوظبي آنذاك، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة وحاكم أبوظبي الحالي، غنت خلالها أغنيتي "الحب كله" و"أغدًا ألقاك".



ومن شدة حب الشيخ زايد لأم كلثوم قدم لها خلال زيارتها، عقدا من اللؤلؤ من مجوهرات "دار كريستيز" العريقة.



صنع العقد عام 1880، ويحتوي على 1888 لؤلؤة طبيعية ويشبه بتصميمه القلادات الهندية، وتُقدر قيمته بين 80 و120 ألف دولار، وكان من أكثر قطع المجوهرات المفضلة عند أم كلثوم.



2-"بروش" من الألماس

أهدى شاه إيران السابق، محمد رضا بهلوي، أم كلثوم "بروش" على شكل إكليل من اللؤلؤ، بمناسبة زفافه إلى الأميرة فوزية شقيقة الملك فاروق ملك مصر السابق.



3-"بروش" الهلال من الألماس

أهدت الشيخة منيرة الهلال زوجة الشيخ دعيج السلمان الصباح، الوزير الكويتي السابق، أم كلثوم، "بروش" على شكل "هلال" من الألماس الحر، المكون من 356 فصا من الألماس.