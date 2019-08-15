تسلل يا مدام.. أبرز أخطاء طاقم التحكيم النسائى بـ السوبر الاوروبى

سطرت الفرنسية "ستيفاني فرابورت" جزءا جديدا من التاريخ في عالم كرة القدم عقب إداراتها مباراة السوبر الاوروبي بين فريقي ليفربول وتشيلسي مساء أمس الأربعاء.





وحقق فريق ليفربول لقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة والوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "فودافون أرينا" فى العاصمة التركية إسطنبول.





وشهدت المباراة عددا من الأخطاء لـ فرابارت ومساعديها مانويلا نيكولوسي وميتشيل أونيل والتي جاءت كالتالي :





1- جاء قرار ستيفاني فرابورت صدمة للجميع عقب التغاضي عن احتساب ضربة جزاء لـ ليفربول في الدقيقة الـ 6 من زمن المباراة عقب اصطدام الكرة بيد أندرياس كريستنسن داخل منطقة الـ 18.





2- واصلت ستيفاني فرابورت قراراتها المفاجئة خاصة عقب انفراد أوليفيه جيرو نجم تشيلسي بـ حارس مرمى ليفربول أدريان في الدقيقة الـ 25 من زمن المباراة حيث تصدى أدريان للكرة ولم توقف اللعب على الرغم من عدم وجود مبدأ استمرار اللعب في حالات التسلل.





3- كانت أبرز اللقطات المثيرة للجدل من المساعدة ميشيل أونيل في الدقيقة الـ 40 من عمر اللقاء عقب تأخر احتساب هدف تشيلسي تسلل خاصة عقب احتفال لاعبي الفريق بالهدف ولكنها ألغت الهدف عقب الرجوع لتقنية حكم الفيديو "الفار" حيث علق عصام الشوالي قائلا "الكرة تسلل يا مدام".





4- تواصلت قرارات ستيفاني فرابورت المفاجئة في الدقيقة الـ 86 من المباراة عقب عدم احتساب تسلل على ساديو ماني نجم ليفربول بعد تلقيه الكرة من محمد صلاح خاصة وأنه اقترب كثيرا من إحراز الهدف.



