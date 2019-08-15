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رياضة

على طريقة العمالقة.. فان دايك يحتفل بتتويج ليفربول بـ السوبر الاوروبي

الخميس 15/أغسطس/2019 - 06:02 ص
فان دايك
فان دايك
ياسمين تيسير
أعرب فان دايك نجم فريق ليفربول الإنجليزي عن سعادته البالغة بتتويج فريقه بـ كأس السوبر الأوروبي عقب الفوز أمام تشيلسي مساء أمس الأربعاء.

ونشر نادي ليفربول عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو لـ فان دايك حاملا الكأس إضافة إلى التقاط الصور التذكارية مع الكأس على طريقة نجوم الكرة العالمية.

وعلقت صفحة نادي ليفربول على الفيديو "فان دايك يحتفل على طريقة العمالقة!".

حقق فريق ليفربول لقب السوبر الاوروبى بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة والوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "فودافون أرينا" فى العاصمة التركية إسطنبول.

تقدم تشيلسي بالهدف الأول عن طريق جيرو فى الدقيقة 36، قبل أن يدرك ساديو ماني هدف التعادل فى الدقيقة 48 من زمن المباراة ليلجأ الفريقين الى الوقت الإضافي لتحديد بطل كأس السوبر الأوروبي لعام 2019.

وأضاف ماني الهدف الثاني للريدز فى الدقيقة 95 ، قبل أن يدرك التعادل من جورجينيو فى الدقيقة 101.

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