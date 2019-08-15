بتورتة لعلم مصر.. بعثة حج التضامن تحتفل بتفويج الحجاج للمدينة المنورة

قامت بعثة حج التضامن الاجتماعى مساء أمس بالاحتفال بحجيجها ضيوف الرحمن من الجمعيات الأهلية والذين سيتم تفويجهم اليوم للمدينة المنورة من مكة المكرمة فى اولى الأفواج التى ستنطلق لزيارة مسجد الحبيب المصطفى ومسجد قباء وجبل احد وغيرها من المزارات الشريفة.



وخلال الاحتفالية أكد أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى، ان وزارة التضامن الاجتماعى شرفت بخدمة ضيوف الرحمن وان تنظيم الحج سبقه العديد من التجهيزات والاستعدادات التى بدأت مبكرا وعلى مدى شهور طويلة لتتمكن البعثة من توفير أقصى درجات الرعاية لضيوف الرحمن وخدمتهم أثناء تأدية المناسك، مؤكدا أن البعثة يشرفها خدمة ١٢ ألف حاجا وفى نهاية كلمته هنأهم عبد الموجود بما من الله عليهم من نعمة عظيمة داعين وسائلين المولى بان يحفظ مصر وشعبها متمنيا لهم حجا مبرورا وذنب مغفور ا وان يتمتعوا بزيارة المدينة المنورة والروضة الشريفة.



هذا وتجاوب ضيوف الرحمن مع الاحتفالية التى نظمت بحضور رئيس بعثة التضامن الاجتماعى ومسئولى البعثة.



وفي نهاية الحفل قام الحجيج ضيوف الرحمن بتقطيع تورتة الاحتفالية التي حملت علم مصر واسم وزارة التضامن الاجتماعى، وكان الحفل ناجحا وتم تقديم الشكر الجانب السعودى وللمنظمين على ما قدموه من جهد لخدمة ضيوف الرحمن.



هذا وكان عبد الموجود صرح بأن اليوم الخميس سيشهد أولى رحلات تفويج مكة المكرمة لحجيجها من ضيوف الرحمن من الجمعيات الأهلية للمدينة المنورة لمن توجه مباشرة لمكة للتمتع بزيارة مسجد رسول الله محمد صلى عليه وسلم وصاحبيه وجبل أحد ومسجد قباء حيث سيتم تفويج ٦٩١ حاجا من القاهرة والجيزة وبنك ناصر والمركزية والمؤسسة.