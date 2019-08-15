لو انت برة مصر وسنك عدى الـ 30 .. اعرف موقفك التجنيدي



= عند بلوغ سن الثلاثين والمواطن متخلف عن التجنيد يتقدم إلي أقرب قنصلية أو سفارة ويقوم بسداد مبلغ 588 دولارا تحت حساب تسوية موقفه التجنيدى ليتمكن من تجديد جواز السفر لمدة سبع سنوات وحتى بلوغه سن 44 عاما.



= عند وصول اللجان العسكرية بالدولة المقيم بها أو باحدى الدول المجاورة يتم التقدم لتأكيد بياناته التجنيدية وإتخاذ إجراءات إستخراج شهادة المعاملة فورًا بمعرفة اللجنة.



= إذا كان لديك وجه حق فى الإعفاء العائلى أو الاستثناء من أداء الخدمة العسكرية والوطنية تقدم بالأوراق التي تثبت أحقيتك في ذلك لأعضاء اللجنة العسكرية لبحثها ودراستها وعمل اللازم.



لمن يحملون بطاقات شخصية وعسكرية وتخلفوا عن التجنيد وبلغوا سن الثلاثين:



يتم تأكيد بياناتهم ويملأ طلب تسوية الموقف التجنيدى ويدون فيه البيانات الآتية:



= الإسم ثلاثيًا.

= تاريخ وجهة الميلاد.

= رقم البطاقة الشخصية وجهة إستخراجها.

= الرقم الثلاثى لبطاقة الخدمة العسكرية.

= محل الإقامة فى الداخل والخارج.

= أى شهادات أو نماذج سبق حصوله عليها.



ويتم إجراء تحقيق عن أسباب تخلفه وتصدر اللجنة الحكم بالغرامة والتصديق عليه وتحصيل قيمة الغرامة المقررة قانون وتصرف شهادات المعاملة بإنتهاء موقفه التجنيدى بصفة نهائية.



أفراد تقدموا بطلبات تسوية الموقف التجنيدى ولم تتأكد بياناتهم:



= تتخذ معهم الإجراءات السابقة بالبند أ عدم التصديق على الحكم حيث يتم تحصيل قيمة الغرامة منهم.

= يصرف لهم خطابات تحدد موقفهم من التجنيد بصفة مؤقتة لمدة 6 أشهر لتجديد جواز سفرهم للعودة لأرض الوطن.

= بعد عودة اللجنة يتم إيضاح معاملتهم ثم يتم التصديق على الحكم السابق صدوره.

= يتم صرف الشهادة اللازمة وتسلم له أو ترسل للمواطن على القنصلية لتسليمها إليه بدون أى مقابل مادى لهذة الخدمة التجنيدية.



فى حالة عودة المواطن لمصر بعد سداد قيمة الغرامة بالقنصلية قبل إيفاد اللجان العسكرية:



= على المواطن التقدم إلى منطقة التجنيد التابع لها لأعمال شئونها حيال عرضه على المحكمة العسكرية لمحاكمته على جريمة التخلف عن التجنيد.

= بعد التصديق على الحكم وحصوله على شهادة المعاملة يتقدم إلى إدارة التجنيد والتعبئة "فرع التجنيد" بطلب استرداد قيمة الغرامة 588 دولارا السابق سدادها بالقنصلية بالخارج.

= تقوم إدارة التجنيد والتعبئة بمخاطبة هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة لاتخاذ إجراءات رد مبلغ الغرامة للمواطن 588 دولارا.