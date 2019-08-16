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رياضة

بايرن ميونخ يخطط لخطف كوتينيو بنهاية الميركاتو

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 09:49 ص
فيليب كوتينيو
فيليب كوتينيو
يخطط نادي بايرن ميونخ الألماني لخطف فيليب كوتينيو لاعب نادي برشلونة الإسباني خاصة بعد فشل اولويته "ليروى ساني" لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بعد إصابته بقطع بالرباط الصليبي للركبة استغلالا للاستبعاد الدائم للاعب البرازيلي من التشكيل الأساسي لفريق برشلونة.

ويسعى النادي لضم اللاعب على سبيل الإعارة في نهاية الميركاتو والذي ينتهي في 2 سبتمبر المقبل ويعتبر ناديا باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ هما الوحيدان اللذان يتمكنان من ضم كوتينيو بسبب غلق باب القيد للدوريات الأخرى.

وكانت هناك العديد من الأندية التي ترغب في ضم كوتينيو على رأسهم مانشستر يونايتد و توتنهام وارسنال ولكن المفاوضات لم تكلل بالنجاح.

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