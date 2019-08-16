علاج البواسير للحامل .. 5 طرق فعالة وسحرية وبدون مضاعفات



- استخدمى مناديل رقيقة قابلة للغسل عند استخدام المرحاض.

- استخدمى حوض استحمام أو نقع في ماء دافئ نظيف لمدة 10 دقائق في كل مرة عدة مرات في اليوم.

- خذى حمامات الملح إبسوم في ماء دافئ ليست ساخنة جدا.

التحرك بشكل متكرر ومحاولة عدم الجلوس لفترة طويلة لتجنب الضغط الزائد على فتحة الشرج.

اشرب الكثير من الماء وأكل الأطعمة الغنية بالألياف للمساعدة في الحفاظ على البراز طريًا.

تجنب الإجهاد أثناء وجود حركة الأمعاء أو الجلوس على المرحاض لفترات طويلة من الزمن.

أداء تمارين كيجل لتقوية العضلات.

استلقِ على جانبك بدلًا من الجلوس لتخفيف الضغط على فتحة الشرج.



علاج البواسير للحامل بالثلج

وعلاج البواسير للحامل بالثلج .. من اشهر الطرق التى نسمع عنها لعلاج البواسير لهذه المرأة حيث ان نتائجها مضمونة ويمكن تنفيذها فى المنزل بسهولة ولا تستغرق وقت طويل .



طريقة علاج البواسير للحامل سهلة وبسيطة جدا حيث تتضمن خطوة واحدة فقط هى وضع علبة ثلج في المنطقة المصابة والانتظار لعدة دقائق .. تكرر الطريقة عدة مرات على مدار اليوم.



علاج البواسير للحامل بالاعشاب

علاج البواسير للحامل بالاعشاب من اكثر الطرق التى تلجأ لها نسبة كبيرة من النساء حيث انها تعتمد على مواد طبيعية محدودة المخاطر .



ووفقا لما أورده موقع "motherlove " فإن مفتاح منع و علاج مشاكل البواسير خاصة للمرأة الحامل هو تجنب حدوث الامساك ، لأنه يتسبب فى حدوث ضغطًا إضافيًا على المستقيم أثناء حركات الأمعاء.



وهناك بعض النباتات والحبوب والفواكه والخضروات التى تساعد فى تقليل الامساك عند المرأة الحامل، منها :

- الإكثار من السوائل الطبيعة خاصة الماء حيث تتناول الحامل كمية تتراوح بين 8-10 أكواب على الأقل من الماء النقى يوميًا.

- زيادة كمية الألياف فى الطعام من خلال تناول الفاكهة والخضروات الطازجة كاملة " بدون تقشير" ، كما يمكن للحامل تناول أنواع أخرى من الألياف الغذائية تتمثل فى الحبوب ، مثل: بذور الكتان أو بذور شيا أو نخالة الشوفان أو القمح أو أى مسحوق آخر عالي الألياف و إضافته إلى العصائر والمشروبات الطبيعية الآمنة للحامل .

- تناول الأطعمة المضادة للامساك التى تساهم فى تليين المعدة والامعاء ، مثل : الخوخ ، والمشمش ، والبابايا ، والخوخ ، والاجاص ، والأناناس ، والتين.



جل الصبار

كما ذكر موقع " healthline" أن جل الصبار من أفضل الطرق الطبيعية التى تساعد فى علاج مشكلة البواسير للحامل لأنه يحتوى على بعض المواد المضادة للالتهاب كما انه آمن على المرأة الحامل والجنين ، لكنه غير آمن على نوعية واحدة فقط من الناس وهم المصابون بحساسية تجاهه خاصة الذين يعانون من حساسية الثوم أو البصل.



ويمكن التأكد من وجود حساسية جل الصبار أو لا قبل استخدامه فى علاج البواسير بطريقة بسيطة جدا، وهى : فرك كمية من جل الصبار تبلغ 10 سنتات تقريبا على ساعد اليد ، ثم الانتظار بعد ذلك لمدة تترواح بين 24 إلى 48 ساعة .. فإذا لم يحدث أي تفاعل أو تهيج واحمرار أو أى تغير فى البشرة فإنه آمن.



يذكر أن جل صبار الألو فيرا يستخدم فى علاج البواسير للحامل بشكل موضعى فقط من خلال دهنه على مكان الالم.



علاج البواسير فى الشهر الخامس

بعد انتهاء الشهر الرابع تبدأ أعراض المشكلات الصحية التى تعانى منها المرأة الحامل فى الازدياد وفى مقدمتها الام البواسير مما يجعلها فى حاجة الى اتباع بعض النصائح الاضافية بجانب العلاج لمرور هذه الفترة بسلام ووقف تتطور البواسير ، منها:



- اتباع حمية غذائية مليئة بالأطعمة الغنية بالألياف ، مثل الخضار والفواكه.

- شرب الكثير من الماء للمساعدة في الحفاظ على برازك ناعمًا وحركات الأمعاء منتظمة.

- تجنب الإجهاد عند استخدام المرحاض.

- تجنب الجلوس على المرحاض لفترات طويلة من الزمن.

- عندما تشعرى أنها قادمة عليكى عدم الإمساك بها أو تأخيرها.

- التحرك قدر الإمكان من خلال ممارسة وتجنب فترات طويلة من الجلوس.

تحدث إلى طبيبك حول إضافة مكمل غذائى إلى نظامك الغذائي يساعد على تجنب الإمساك .



ادوية علاج البواسير للحامل

بعض ادوية علاج البواسير للحامل تتضمن اشهر ادوية علاج البواسير للانسان العادى التى تأخذ عن طريق الفم مثل

ruto-sides و hidrosmine و بعض مضادات الالتهاب الاخرى ، ولكنها مع الأسف قد تسبب بعض الاعراض الجانبية للمرأة الحامل والمرضعة،ومع الأسف هذا ينطبق على بعض كريمات علاج البواسير لذا يتحتم استشارة طبيب النساء قبل تناولها، ومن الطرق الطبية لعلاج البواسير للحامل مايلى:



ربط الشريط المطاطي

أثناء القيام بربط الشريط المطاطى اختار شريط صغير لربطه حول قاعدة البواسير، وهذا يسبب توقف تدفق الدم إلى البواسير وفي النهاية يسقط البواسير، هذه الطريقة تستغرق عادة من 10 إلى 12 يوما ، وتتشكل أنسجة ندبة خلال هذه العملية التي تساعد على منع تكرار شكل البواسير في نفس المكان .



كما يمكن حقن محلول كيميائي مباشرة في البواسير، وهذا يساعد في تقلص وتشكيل أنسجة ندبة مما يجعل المرأة الحامل تشعر بالراحة لكن مع الاسف من الممكن عودة البواسير بعد هذا العلاج.



استئصال الباسور

استئصال الباسور هو إجراء الجراحي فعال فى علاج البواسير لكنه مع الأسف يرتبط بمخاطر عديدة من بينها التخدير العام ، وخطر تلف عضلات الشرج ، والام شديدة، والاحتياج لوقت أطول للشفاء.



لذلك ينصح دائما باللجوء لهذا لعلاج البواسير عن طريق الاستئصال فى الحالات الشديدة والحادة فقط أو عندما تكون هناك مضاعفات شديدة ، مثل وجود العديد من البواسير أو البواسير المتهالكة.



تدبيس البواسير

يتم تدبيس البواسير عن طريق وضع نسيج البواسير مرة أخرى داخل فتحة الشرج وتوضع في مكانها باستخدام بعض المواد الجراحية، قد يفكر الطبيب فى تعبئة موقع البواسير بضمادات ماصة لتجنب النزيف الزائد.



علاج البواسير للحامل .. تتعرض المرأة لعدد كبير من المشاكل الصحية خلال فترة الحمل مما يزيد من معاناتها وتعبها وهذا يضطرها للبحث عن علاج سريع للمشكلة الصحية التى تتعرض لها والتى لا تحتمل الانتظار حتى الولادة وفى مقدمتها البواسير.وعلاج البواسير للحامل يجب اختياره بعناية شديدة لأن الجنين يتأثر بكل ما تفعله الأم وقد يصاب ببعض الأضرار كنتيجة للاستخدام العشوائي للأدوية فلا بد من الوعي بالمسموح والممنوع عند علاج البواسير للحامل.علاج البواسير للحاملتوجد طرق عديدة لعلاج البواسير للحامل تتضمن فى الأساس بعض الوصفات الطبيعية والعلاجات المنزلية بجانب تغيير نمط الحياة خاصة بعد الشهر الخامس والشهور الأخيرة للحمل، هذا بجانب بعض الأدوية والكريمات والعلاجات الموضعية للبواسير والتى يجب توخى الحذر عند التفكير فى تطبيقها.ذكر موقع healthline أنه من الضرورى علاج البواسير للحامل وعدم تجاهلها، لأن البواسير غير المعالجة قد تزداد سوءًا مع مرور الوقت وقد تتسبب في حدوث مضاعفات مثل زيادة الألم أو فقر الدم النادر في حالات نادرة، هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها في المنزل لتخفيف البواسير ومنعها ، أبرزها،