في ذكرى ميلاده.. سيف علي خان شارك في 70 فيلما وصار أكبر منتجي الهند



سيف علي خان و اسمه الحقيقي "ساجد علي خان" و لد في 16 اغسطس عام 1970 بـ نيودلهي في "الهند و هو ينتمي لعائله مسلمه و لديه شقيقتان الفنانه صبا علي خان و سهي علي خان.



الحياة الشخصية



تزوج من الفنانة الهندية الشهيرة اميرتا سينج و دام زواجهما 15 عاما ورزقا بطفلين سارة و ابراهيم و في عام 2012 فاجأ الجمهور بزواجه من الفنانة الشهيرة "كارينا كابور" ورزقا بتيمور علي خان.



المشوار الفني



بدأ سيف علي خان مشواره الفني في عام 1992 من خلال مشاركته في فيلم "برمره" و اثبت نفسه بجدارة و في عام 1993 شارك في فيلم بعنوان "اشيك اورا" و حصل على جائزة افضل ممثل صاعد بعد طرح الفيلم و في عام 2001 نقطة تحول حياة سيف علي خان حيث ازدادت شهرته و اصبح له قاعدة جماهيرية بعد ادائه في فيلم "ديل شاهتا".



الجوائز التي حصل عليها



حصل علي جائزة افضل ممثل بعد أدائه في فيلم الطيين الذي تم طرحه في 2004 جائزة اخري و هي "بادما شري" في الفنون عام 2010 في لندن و حصل ايضا علي جائزة الفيلم الوطني افضل ممثل عن عمل "هم تم" 2005



ابرز الأعمال



فيلم "اشيكي وارما" الذي تم طرحه في عام 1993 و حصل علي جائزه افضل ممثل صاعد بعد طرح الفيلم و فيلم اخر بعنوان "العميل فييد" بمشاركة زوجته "كارينا كابور" و تم طرحه عام 2012 و مسيرته الفنيه حوالي 70 فيلما سينمائيا مختلفا و حتي الان يواصل المسيرة.



يذكر ان في عام 2009 بعد نجاحاته الكبيرة اتجه "سيف" ايضا الي الانتاج وأسس شركة "ليومنلتي فيلم"، ليصير بذلك من اكبر منتجي الهند السينمائيين.

صناعة الافلام الهندية "بوليوود" من افضل الافلام في العالم حيث تتميز بالمبالغة في الاداء خاصة في "الاكشن" حيث تركت الهند بصمتها في معظم سينمات العالم لـ براعتها في صناعة الافلام وفي ذكري ميلاد نجم من نجوم "بوليوود" تعرف على حياة "سيف علي خان"