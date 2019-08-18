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منوعات

بـ مميزات كاميرا GoPro.. موتورولا تعلن رسميًا عن هاتف Motorola One Action

الأحد 18/أغسطس/2019 - 01:10 ص
Motorola One Action
Motorola One Action
آية جمعة
أعلنت شركة"موتورولا "، عن أحدث طرز هواتفها الذكية، وهو Motorola One Action الذي يمتلك كما هو واضح من الاسم كاميرا حركة action-camera.

ووفقا لموقع "ذا فيرج" التقني، يشير الاسم إلى الكاميرا الخلفية الثالثة؛ وهي كاميرا فيديو مخصصة فائقة الاتساع مع مجال رؤية بحجم 117 درجة مصممة لتصوير الفيديو تمامًا مثل كاميرا GoPro.
 
وقامت موتورولا أيضًا بتدوير المستشعر، مما يعني أنه عندما تمسك بالهاتف رأسيًا، فإن إطار الكاميرا سيقوم بتسجيل الفيديو أفقيًا (والعكس صحيح)، ذلك إلى جانب تعزيز تثبيت الفيديو لتقليل الاهتزاز أثناء التصوير.
 
ويتم تشغيل "موتورولا ون أكشن" بواسطة معالج سامسونج Exynos 9609، وليس أحد شرائح كوالكم Snapdragon، كما يأتي بذاكرة وصول عشوائي RAM 4 جيجا بايت، و 128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية، ومنفذ USB-C (ومقبس سماعة رأس)، وبطارية 3500 مللي أمبير في الساعة.

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