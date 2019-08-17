رئيس وزراء إثيوبيا: الشعب السودانى فضل مصلحة بلاده على نفسه.. فيديو

عبر آبى أحمد ، رئيس الوزراء الأثيوبى، عن شعوره بالشرف للمشاركة في بداية مرحلة جديدة لأمة عظيمة، لنحتفل بالسودانيين والذين قدموا العديد من التضحيات لخدمة بلادهم من أجل تحقيق الديمقراطية ما بين المجلس العسكرى وقوات التغيير، وذلك خلال توقيع الاتفاق التاريخي لخارطة الطريق السودانية.



وأكد "آبى" خلال كلمته بمراسم توقيع الوثيقة الدستورية التى تم التوافق عليها بين الأشقاء فى السودان، أن هذه لحظات حاسمة للسودانيين هؤلاء الذين ضحوا بدمائهم والتى لم تذهب منثورة وفضلوا مصالح بلادهم على مصلحتهم الشخصية فى سبيل رفعة بلادهم لافتا إلى أن إثيوبيا والسودان تربطهم علاقات تاريخية وأواصر وثيقة الصلة.



قد توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح، اليوم، السبت، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس الاتحاد الإفريقى، في مراسم توقيع الوثيقة الدستورية التى تم التوافق عليها بين الأشقاء فى السودان.



ومن المقرر أن يقوم الدكتور مصطفى مدبولى بنقل تحيات وتهنئة الرئيس السيسى للأشقاء فى الخرطوم، بمناسبة توقيع الوثيقة الدستورية، والتأكيد على دعم مصر لتطلعات الشعب السوداني ولمؤسسات الدولة السودانية في سعيها لتحقيق التقدم والازدهار لجميع أبناء السودان، ووضع السودان على طريق جديد يجلب الاستقرار والتنمية والرخاء.



