كاتب صحفي: مخلفات تعديات الأراضى كشفت عن كوارث.. فيديو

قال الكاتب الصحفى ، على السيد: إن الحكومة منذ توليها وهى تعمل وفق معايير تطبيق مبادئ دولة القانون لافتا إلى أن مصر شهدت خلال الـ 30 عاما الماضية كما من المخالفات أصبحت أمرا واقعيا.





وأضاف على السيد ، خلال استضافته في برنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC ، اليوم السبت ، أن القانون المصرى لا يستثنى أحدا من المخالفات.





وأوضح السيد أن مخالفات التعدى على الأراضى خلفت كوارث بمعنى الكلمة وعلى رأسها عشوائيات والتى خلقت مجتمعات كبيرة يصعب على أحد تفكيكها وكان الحل نقلهم للأسمرات وغيرها من الأحياء الجديدة.



