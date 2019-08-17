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خبير: نستورد 98% من البذور وخطة لإنتاجها محليا.. فيديو

السبت 17/أغسطس/2019 - 07:30 م
البذور
البذور
هاني حسين
قال ياسر عبد الحكيم الأستاذ المساعد بمركز بحوث الصحراء واستشاري الصوب الزراعية، إننا نملك وننتج بذور القمح والأرز والذرة والقطن والقصب وفول الصويا، وتعتبر من أعلى وأجود مواصفات البذور على مستوى العالم ولا نستورد منها أي تقاوي.

وأضاف ياسر عبد الحكيم في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أننا نستورد نستورد 98% من البذور وننتج 2% فقط وذلك في أصناف الخضر والفاكهة.

وتابع ياسر عبد الحكيم:" مشكلة عملية إنتاج التقاوي والبذور تكمن في كونها تأخذ وقت طويل يقدر بـ 6 – 7 سنوات، وبدأنا خطة طويلة المدى لإنتاج البذور في مصر".

وأكمل ياسر عبد الحكيم:" بعد 5 سنوات من الآن سيكون لدينا أصناف ملك لنا من البذور، إذا أستمرينا بنفس القوة في ملف إنتاج البذور".

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